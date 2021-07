La historia desconocida de Bautista Aráneo, el asistente de Guido Kaczka, en “Bienvenidos a bordo”

Si bien la telvisión nunca había sido una opción, casualidades de la vida llevaron a Bautista Aráneo a darlse esta oportunidad laboral y hoy es el asistente de Guiodo Kaczka, en Biencenidos a bordo. “Yo nunca había considerado la televisión como una opción. Antes era modelo, también hacía música, y estaba enfocado en eso”, declaró el joven de 23 años, según informó Teleshow.

Bautista debutó en la pantalla chica en Tenemos Wifi, por KZO, gracias a una amiga que había conocido en el mundo del modelaje. Eso fue cuando regresó a la Argentina después de haber estado en Milán, Italia, en donde vivió y trabajó como modelo entre entre enero y agosto de 2019.

Viajó contratado por una agencia, allí participó de muchos castings y hasta llegó a instancias finales para protagonizar campañas fotográficas de exclusivas marcas como Armani: “Por distintas razones, no se terminaba dando”, recuerda Bautista, que en septiembre cumple 24 años, y define aquella experiencia como “de muchísima competencia”.

Además, Bautista contó que regresó a Buenos Aires para continuar con su carrera en el mundo del modelaje y de la música. En plena pandemia del coronavirus, le dijeron que no continuaría en el Tenemos Wifi. Dos semanas más tarde, recibió la propuesta de ser azafato en Bienvenidos a bordo, por El Trece. “La idea me emocionó mucho y aporté todo lo que podía”, destacó sobre sus primeras apariciones en el ciclo de Guido Kaczka.

“A veces no me doy cuenta y estoy más de 12 horas en la productora. Y salgo feliz. Ahí me doy cuenta que me gusta lo que estoy haciendo”, continúa el joven que nació en el barrio porteño de Núñez y actualmente vive en zona norte. Además de su participación en el ciclo de El Trece, Bautista se destaca en Con amigos así (KZO), en donde tiene una sección propia.

Cuando terminó el secundario, en 2015, Aráneo comenzó a trabajar como modelo, además de vincularse con la música, y empezó a estudiar Administración de Empresas. Luego priorizó su carrera en los medios, pero no descarta finalizar sus estudios.

Desde aquel debut en la pantalla chica, Bautista tiene en claro que quiere seguir por este camino. No obstante, hay algo que no negocia: conservar su vida privada “puertas adentro y no exponerse por motus propio”. “Tuve que aprender a convivir con la fuerte exposición, pero ya lo tengo naturalizado y entendí que al fin y al cabo trabajamos en un rubro más”, reflexiona quien apuesta poder conducir algún día su propio programa.

También me gustaría probar en alguna ficción ya que la actuación siempre fue una rama que no se me dio. La música también me divierte, pero hoy mi foco está puesto en la tele, que es lo que más disfruto”, continúa el joven que está trabajando en un proyecto personal de radio por streaming.

Bautista entrena cinco días de la semana durante media hora o cuarentena minutos. “No necesito más que eso”, aclara y detalla que lo hace para “descomprimir” la rutina diaria laboral.