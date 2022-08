La foto provocativa de Evangelina Anderson manejando casi desnuda

Siempre impactante y sonriente, Evangelina Anderson no para de deslumbrar a sus seguidores en las redes sociales con sus posteos. Esta vez, desde Marbella comentó, pícara: “Espero que no me pare la policía volviendo de la playa”.

La modelo publicó en su cuenta de Instagram una sensual imagen donde, con solo una micro bikini y un sombrero de playa, se dispone a regresar al hogar luego de pasar un momento de relax junto al mar.

Evangelina Anderson

Como era de esperar, la publicación rápidamente se llenó de comentarios y piropos de los fanáticos de Evangelina y recibió más de 51 mil “Me Gusta” en solo dos horas.

“Jejejeje te llega a parar y solo imagino la cara del policía”, “ajajaja si te ven así te dejan demorada mi amor!!! con tal de mirarte un ratito más”, fueron algunos de los divertidos mensajes que escribieron los seguidores de la esposa de Martín Demichelis.

Evangelina Anderson, desde Marbella.

Con su impactante belleza, luciendo un traje de baño de dos piezas color verde, sombrero de paja, desde el asiento del conductor de su vehículo, así Anderson lanzó su comentario.

Evangelina Anderson y Emma, disfrutando del mar.

Evangelina Anderson anunció que su perrita está embarazada

