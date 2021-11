La extraña remera de Eva de Dominici en Las Vegas: ¿dibujo o transparencia?

Eva de Dominici acudió a sus redes sociales para contar que el mes de noviembre fue muy complicado para ella. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de su posteo no fueron sus palabras sino la remera que estaba usando.

“Noviembre fue jodido. El mes más difícil de mi año. ¿Pero saben ke? A noviembre lo termino en Las Vegas filmando el final de The Cleaning Lady. ¿Acaso estoy soñando?”, escribió la actriz, contenta por su presente laboral.

Eseguida, muchas de sus seguidoras comenzaron a preguntarle dónde había comprado esa remera. La misma simula ser transparente al punto de traslucir los pechos, pero en realidad no es más que un dibujo.

Eva de Dominici sorprendió a sus seguidores con una particular remera.

La serie que está terminando de rodar Eva de Dominici, “The Cleaning Lady”, está basada en la serie original argentina “La chica que limpia”, y se emitirá a través de Fox Estados Unidos el 3 de enero de 2022, tal como informó la actriz previamente.

El papel de Eva de Dominici en la serie de Maradona

Eva de Dominici interpreta a Lorena Gaumont en la ficción “Maradona: Sueño Bendito”, personaje que se supone representa nada menos que a Lucía Galán.

“Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”, remarcó entonces la cantante del dúo Pimpinela.

Sin embargo, Eva quedó encantada con el personaje, a tal punto que recientemente compartió con sus seguidores de Instagram una versión acústica de “La gata bajo la lluvia”, tema que canta en una de las escenas de la serie. “No puedo superar esta canción”, aseguró la actriz.