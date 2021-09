La emoción de Nazarena y el tierno mensaje de Barbie Velez luego de su casamiento

Este martes y en el marco del día de la primavera, finalmente Barbie Vélez y Lucas Rodríguez dieron el sí en el registro civil. Oficialmente la hija de Nazarena Vélez está casada y su madre no pudo aguantar la emoción.

La actriz compartió en sus redes sociales varios de los momentos más importantes de la noche y mostrando la profunda emoción que sintió durante la ceremonia.

“Estoy muy sensible, demasiado, venía muy bien y la contenía a Barbie con su ansiedad pero hace dos días que... se casa mi bebé. Sentimientos encontrados, la tuve a los 19 además de ser mi única hija mujer es mi mejor amiga, la amo, a mis tres hijos pero con ella hay algo especial”, señaló la actriz en la previa del casamiento.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez festejarán este fin de semana en una íntima ceremonia donde Muscari será el único invitado famoso.

Nazarena asistió junto a su novio Santiago Camaño. Además, estuvieron presentes Alejandro Pucheta, padre de la novia, junto a los hermanos Chyno y Thiago y un reducido grupo de familiares y amigos de la pareja.

Minutos después de que se celebrara oficialmente el casamiento, Nazarena hizo pública su emoción a través de una serie de fotos y videos que compartió en sus redes.

“Acá estoy. Acaba de terminar la ceremonia hace un ratito. No pude grabar nada, sepan disculparme pero he llorado como una marrana. No tienen idea de lo que he llorado, tengo la cabeza que me va a tres mil y el corazón también. Fue hermoso.”

Las fotos de la boda de Barbie Vélez

Y como no podía ser de otra forma, Barbie también alzó su voz frente a un paso tan grande y esperado en su vida. Horas después del civil, la joven compartió una fotografía junto a su esposo y la acompañó con un tierno mensaje.

“Llegó el gran día. Gracias a todos por su amor. Gracias a nuestras familias y amigos que fueron imprescindibles en este día”, escribió la actriz en el pie de foto.

“Gracias a todo el equipo de Janos Eventos por ser tan impecables en absolutamente todo, y por la compañía que nos vienen haciendo desde hace meses. Superaron ampliamente nuestras expectativas. Gracias Eventos Plan V por estar en cada uno de los detalles, no pudimos haber estado mejor acompañados.”

Y finalmente, su amor fue el protagonista. “Y gracias amor mío por hacerme tan feliz. Pd: esto no termina acá, el sábado se sigue festejando”.

La prueba de vestidos para la fiesta del fin de semana.

Ya como marido y mujer, la pareja dará una fiesta en un salón de Ingeniero Maschwitz en la que solo José María Muscari estaría entre los famosos invitados. Según adelantó la novia, usará dos vestidos para la ceremonia y será algo íntimo de familiares y amigos cercanos.

“El tema del vestido es lo que más me preguntan, voy a usar dos, uno para entrada y recepción y el segundo para este más avanzada la noche o el día. Serán blancos”, contó.