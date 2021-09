La doble de Úrsula Corberó sorprendió en las redes sociales

Desde que Netflix puso entre su catálogo la serie española “La Casa de Papel” los protagonistas de la historia fueron populares pero hubo una mujer que más llamó la atención y fue la bella Úrsula Corberó quien conquistó a todos.

En pareja con el actor argentino Chino Darín, la joven visitó Argentina en varias oportunidades, inclusive pasó varias semanas aislada con su novio en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Llamativamente en la temporada 5, el final de Tokio sorprendió a muchos y la misma Corberó no dudó en despedirse a través de sus redes sociales sin precisar su vuelta a través de algunos “flashback” propios de la historia.

Ahora y a través de sus plataformas virtuales, Corberó sorprendió a sus seguidores al presentar a la doble de Tokio, actriz que intercambia en lugar con la joven en las escenas de riesgo y máxima adrenalina.

Carolina Barral es la joven encargada de interpretar a este personaje en las escenas más arriesgadas de la historia. La especialista en secuencias de acción no dudó en compartir en su cuenta de Instagram algunas imágenes luciendo el mono rojo y unas lindas palabras para su otro ‘yo’: “Sin palabras me hallo para agradecerte cómo me acogiste y todo lo que aprendí de ti. Grande Ursu, muy grande”, expresó la joven a quien los fanáticos de la serie no conocían.