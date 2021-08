¿Casamiento? romántico saludo del Chino Darín a su novia, Úrsula Corberó, por su cumpleaños: “Quiero todo...”

Úrsula Corberó está cumpliendo años y el Chino Darín le dedicó unas románticas palabras a su pareja. La protagonista de La Casa de Papel celebra sus 32 años y este es el quinto cumpleaños que festeja junto al actor quien le abrió su corazón.

La española y el argentino conforman una de las parejas más queridas del ambiente artístico desde el 2016. Y, si bien son reservados con su intimidad, en las pocas muestras de afecto que hicieron públicas, han sido contundentes para expresar el amor que se tienen el uno por el otro.

“Hoy cumple años esta leonina espectacular”, escribió Darín y compartió imágenes de su novia en diferentes facetas: sexy sobre la cama con un vestido de fiesta, cocinando sin maquillaje y vestida de entrecasa, y como actriz.

Úrsula Corberó Gentileza.

Úrsula Corberó de entrecasa. Gentileza.

“Te amo, te admiro y quiero todo con vos @ursulolita. Gracias por hacer de mi vida una aventura”, cerró el mensaje del actor en la publicación que sumó más de 158 mil “me gustas” y miles de comentarios en pocas horas.

La actriz no se quedó atrás y también fue muy romántica para responderle. “Yo me quiero hacer viejita a tu lado y que bailemos como los abuelitos de UP (por la película infantil). Te amo”.

Además, la artista se prepara porque en unas semanas será el estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel. La nueva temporada podrá verse por Netflix a partir del 3 de septiembre y Úrsula Corberó también será parte de esta nueva historia en su papel de Tokio.