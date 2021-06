La curiosa publicación de Mariana Fabbiani en la demuestra sus “habilidades extrañas” con los pies

Mariana Fabbiani es una de las conductoras más exitosas del país, pasito a pasito supo ganarse el cariño de los argentinos y ahora los sorprendió con una postal retro y extraña publicada en sus redes sociales. La artista compartió una foto tan divertida como sorprendente que causó mucha gracia.

Ella suele dejar su vida privada y familiar en secreto pero cada tanto abre las puertas de su intimidad con publicaciones inesperadas. Como ahora, que hizo público en Instagram un talento que tenía bien escondido.

La esposa de Mariano Chihade subió una imagen retro en la que se la ve recostada en el piso con objetos agarrados con los dedos gordos de sus pies, una hoja de papel y una lapicera, específicamente. “Habilidades extrañas”, escribió la artista con emojis de risas.

Muchos de sus seguidores la aplaudieron por su don mientras que otros revelaron que también lo pueden hacer, de hecho confiaron que les es muy útil para cuando deben recoger cosas del suelo.

Fabbiani comparte todos los días sus looks para conducir “Lo de Mariana” pero días atrás abrió su corazón y le deseó un feliz aniversario a su esposo: “¡Felices 15 años Pipón! No sé cómo hicimos pero acá estamos. ¡Mi gran cómplice en todo este maravilloso lío! Me hacés muy feliz. Te amo”.