La contundente declaración de una participante de “Bake Off” en plena competencia: “Quiero que me miren, porque yo soy...”

En la noche del jueves, los participantes de “Bake Off” debieron someterse a un desafío grupal, en el que los jurados Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen los dividieron en dos grupos y a cada team le dieron los mismos ingredientes para preparar diversos postres, cuyo resultado final debía respetar la temática de un bodegón.

Dentro de este contexto, una de las 14 concursantes, llamada Kalia Manzur, oriunda de Comodoro Rivadavia, quien cuando Betular le pidió que ayudara a su equipo, la edición del programa mostró su presentación y allí sorprendió con una contundente declaración.

¡Al rescate! 👏 La prueba de hoy de #BakeOffArgentina se resuelve en equipo 👥 y Kalia no duda en ayudar a sus compañeros 🥰 ¡Miralo! pic.twitter.com/tsSkbZ6Jtm — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) September 17, 2021

“Soy Kalia Manzur, tengo 52 años, pero estoy divina”, comenzó con la concursante en la presentación. “Soy profesora de pinturas y todo lo que es manualidades. Soy una profesora artística, porque lo que tengo en mí es la creatividad, yo soy diferente”, se describió Kalia.

Luego contó lo que representa para ella participar del concurso de pastelería: “Estar acá en Bake Off significa un antes y un después en mi vida”, expresó la participante que segundos después realizó una llamativa definición: “Quiero que me miren, porque yo soy la ganadora de Bake Off. Ya se los digo”.

Kalia también dio de que hablar en el tercer programa de esta temporada, cuando fue la protagonista de un momento tenso de la competencia, cuando la profesora de pintura ya tenía sus tartas listas pero algo sucedió camino al abatidor y una de sus porciones terminó en el piso.

“Se me cayó una”. E inmediatamente Pamela Villar le aconsejó usar lo que había recogido del piso: “Presentá algo”, fue la orden.

¡Nooo! 😱 Sobre el final, a Kalia se le cayó una tarta cuando la estaba llevando al abatidor 😢 ¿Ustedes que harían en ese momento? #BakeOffArgentina pic.twitter.com/OFmzKhVPBi — #BakeOffArgentina (@CocinaTelefe) September 16, 2021

Cuando abro la puerta se me cae una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor?”, se lamentó la mujer que fue a recibir la devolución del jurado con lágrimas en los ojos.