La “chicana” de Dady Brieva a Jey Mammon que terminó en una discusión al aire

Dady Brieva estuvo como invitado en el programa de Jey Mammon y en varias oportunidades, sorprendió con chicanas al conductor. Indirectas sobre su desempeño en el piano y sobre su sentido del humor fueron algunos de los “palitos” del actor.

Pero la revancha y respuesta llegó cuando Jey le puso un freno al aire de “Los mammones”: “Hoy está hincha hu*vos como nunca Dady”. El ciclo de América, cada noche, genera diversión pero en la última emisión hubo más tensión que risas y recuerdos.

El ex Midachi respondió el clásico picadito de preguntas de Mammon y allí, él le advirtió al invitado que en unos minutos cantarían juntos en el piano. “Vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, soltó y la respuesta no fue la esperada. “¿Por qué tocás el piano?”, cuestionó Brieva. “Porque me gusta”, contestó Jey a lo que Dady redobló la apuesta: “¿Y por qué no aprendés?”.

“Ah. Además de humorista sos fo*ro”, expresó el conductor y el ex “Sodero de mi vida” siguió: “¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”.

Las risas en ese momento ayudaron a calmar el fuego pero el artista y militante peronista retomó el comentario: “¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”. “No, porque toco bien”, insistió Jey. “ ¿Y lees música? ”, siguió y se encontró con un artista cansado de las preguntas: “Sí ¿Algo más?”.

Y entre carcajadas, el marido de la bailarina y coach del “Bailando” expresó: “Pero te molestaste”. Con seriedad, el conductor afirmó: “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”.

“Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”, se justificó Dady a lo que el intérprete de Estelita acotó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”.