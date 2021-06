La advertencia de Ximena Capristo a Laurita Fernández tras piropear a Gustavo Conti: “Ojo que es...”

Tras la polémica infidelidad de Gustavo Conti a Ximena Capristo, la que la misma vedette se encargó de hacer pública en redes y en los medios, la pareja visitó el programa El Club de las Divorciadas. Bajo la conducción de Laurita Fernández, hablaron con profesionales de la psicología y sexualidad del momento que estuvieron separados, de la crisis que aún viven y del deseo de la ex Gran Hermano de abrir la pareja.

Pero en medio de las declaraciones de la pareja, donde el tema principal fue la infidelidad del actor nueve meses atrás, Laurita Fernández hizo un comentario desafortunado que provocó que Ximena le hiciera una picante advertencia a la conductora.

Capristo y Conti debatieron con los profesionales el deseo de la artista de abrir la pareja, para ella también poder disfrutar de hablar y estar con otras personas, pero su marido se niega a aceptarlo. El matrimonio no logró ponerse de acuerdo, y los psicólogos no se lo recomendaron, ya que notaron una mala comunicación en la pareja y una falta de acuerdo.

Ximena Capristo y Gustavo Conti.

Fue en ese momento que Laurita intentó poner paños fríos con una recomendación y para dar pie al consejo publicitario, la conductora dijo: “Voy a hacer una cosa, porque yo lo veo muy bien a Gustavo Conti, y hablando de ver muy bien…” y el actor automáticamente reaccionó y con tono picarón le dijo: “Ojo Laurita...”.

Su esposa no dudó en reaccionar y se sumó a la advertencia. “¡Ojo que este es un sátiro, Laurita!”, comentó Picante Capristo y logró incomodar a la bailarina.

“Es un polvito, no es el polvito del amor”, agregó Fernández y Ximena no pudo quedarse callada y volvió a acotar: “Un polvito no más... “.