Video: Ximena Capristo reveló por qué le dio una segunda oportunidad a Gustavo Conti

Una de las parejas más afianzadas del mundo del espectáculo es la de Ximena Capristo y Gustavo Conti. A pesar de una turbulenta crisis, con separación incluida, los mediáticos recibieron el año juntos apostando a continuar su vida juntos.

Ximena y Gustavo festejaron el inicio de un nuevo año en familia

La morocha había dejado a su esposo luego de encontrar muchos mensajes de él coqueteando con una fan que lo seguía desde la época de Gran Hermano.

En octubre, en medio de un ataque de furia, la actriz compartió algunas de esas capturas de chat en sus historias de Instagram. “Años que me callo, me aburro... Te rajo y no te vas... ¡¡Idiotas!! Hagan las cosas bien, borren todo... La mentira tiene patas cortas”, añadió Ximena al lado de esos mensajes.

Indignada por lo sucedido, ella también habló en varios programas de televisión y en noviembre último reconoció que estaba separada de su esposo. “Estamos distanciados. Él me preguntó qué es lo que yo quería y yo no tenía ganas de que él estuviera ahí todo el tiempo porque me sentí decepcionada”, contó Ximena en Los ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11).

Sin embargo, la Negra, tal como se la conoce a Ximena en el medio, aflojó con el tiempo y apostó por el amor y la familia que formó junto a Conti, con quien se convirtió en mamá de Félix, hace ya cuatro años.

“Volvió a casa, se está quedando más tiempo. Tenemos un departamento y él a veces se queda a dormir allá según cómo viene el día. La estamos remando, queremos estar juntos porque tenemos una familia. Me pidió disculpas y lo acepté pero no sólo por mí”, aseguró Capristo en diálogo con Hay que ver.

Entonces, la actriz reconoció el particular motivo que la impulsó a perdonar a su esposo. “Quizás es feo lo que voy a decir pero si no hubiera tenido a Félix no sé qué hubiera pasado. En la reconciliación, él tuvo mucho que ver. Yo hago las cosas por él”.

Y completó: “El amor no se fue, si no, no se podría seguir pero la confianza hay que recuperarla porque yo ya no confío ciegamente en él como lo hacía antes”.

En ese momento de la entrevista para el ciclo conducido por José María Listorti y Denise Dumas, la Negra recordó que Gustavo siempre le desmintió haberle sido infiel. “Él me dijo que no, que nada que ver, y si hubiera pasado algo, un toque y me voy, a mí no me importa eso. Yo no puedo creer la cantidad de días y las horas que perdió hablando con otra persona”, explicó enojada.

Y cerró: “No haber venido de frente y decírmelo a mí me rompió el corazón. Me hizo quedar como una loca en todos lados cuando dije que me gustaría abrir la pareja después de 20 años y después pasa esta situación. Quiere hacer lo que quiere pero a mí no me lo permite”.