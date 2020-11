Una tablet. Allí fue donde Ximena Capristo descubrió los mensajes de su marido, Gustavo Conti, con otra mujer dando cuenta de una infidelidad.

Este miércoles, la actriz estuvo en el piso de “Los Ángeles de la Mañana” y dio más detalles sobre el tema: “Tenemos una tablet en la que configuramos una cuenta privada para subir fotos del nene... un día, la mala suerte hizo que yo estuviera mirando la cuenta y cayeran las notificaciones. Vi uno o dos mensajes y decidí entrar... ahí lo vi”.

La explicación llegó un mes después que la ex GH sorprendiera a todos subiendo a sus stories de Instagram, capturas de unos chats privados entre Gustavo Conti y otra mujer y desatara un verdadero escándalo.

Los chats que revelan una infidelidad por parte de Gustavo Conti

Desde entonces, ambos se llamaron a silencio hasta ahora, que ella decidió confirmar la crisis en LAM. “La realidad es que yo sabía de esto desde hace muchos meses... me molestó muchísimo que siempre me lo negó, me trató de loca y perseguida”, dijo en LAM para explicar por qué decidió hacer públicos esos chats.

Sobre la infidelidad, Capristo fue clara: “Si me metió los cuernos, no lo voy a saber nunca pero si así fuera y lo hubiéramos hablado previamente, estaría todo bien. A mí, lo que me jode es que me haya tratado de mentirosa”.

La actriz admite que su relación estaba en una suerte de meseta y que por eso, le había propuesto a Conti abrir la relación. “Nosotros teníamos una relación hermosa, es mi compañero de vida, lo amo y lo sigo amando porque eso no cambia de un día para el otro... de hecho no perdí la confianza en él. Mi enojo tiene que ver con su actitud de forro: él puede hacer su vida pero yo no puedo hacer la mía”.

Y cerró: “Le propuse la pareja abierta pero no quiere. Me jode eso y es lo que juzgo. Ahora dice que está arrepentido y que me ama”. Hoy por hoy están distanciados y dejaron de vivir bajo el mismo techo aunque se ven a diario por el hijo que tienen en común