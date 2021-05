“La Academia”: El Polaco recurrió a sus hits y evitó la eliminación

La pareja conformada por Barby Silenzi y Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk abrieron la primera noche de duelo en “La Academia”. Los participantes con bajo puntaje en la ronda de cubo al cuadrado tuvieron que hacer una presentación distintas para zafar de la eliminación. Obviamente, muchos fueron a lo seguro y apostaron por su fuerte, entre ellos el cantante oriundo de La Plata.

“En este mundo”, su primer gran éxito, “Sola otra vez” y “Deja de llorar”, fueron los grandes éxitos que El Polaco interpretó sentado en un piano de cola, mientras tanto, Silenzi bailaba alrededor suyo realizando los típicos pasos de cumbia. Por su parte, el jurado también se prendió a estos hits y sentado, bailaron también. “Terrible” se escuchó entre el público al finalizar la performance.

La pareja, quienes el pasado miércoles protagonizaron una discusión antes de escuchar el puntaje secreto de Hernán Piquín, se enfrentaron a Pachu Peña y Flor Díaz (que realizaron un tributo a la participación del humorista en el reality “Corte y Confección”); Ángela Leiva y Jonathan Lazarte (interpretando una versión flamenca de la canción “I Will Survive”); Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta (que elevaron la temperatura con una arriesgada performance); Lourdes Sánchez y Pablo Chato Prada (que parecieron animar una fiesta para niños) y la pareja de Gustavo Cucho Parisi y Melody Luz, (quienes relaizaron una nueva versión de “La guitarra”, el clásico de Los Auténticos Decadentes).

Finalmente, fue esta última pareja la que le tocó abandonar el certamen al no conseguir los votos suficientes por parte de todos los integrantes del jurado, quienes votaron para que el cantante de cumbia y la bailarina pasen a la ronda de imitaciones.

El ex participante de “Masterchef Celebrity 2″ tuvo una semana movida, no solo por la exigencia que representa el certamen de Showmatch, sino porque tuvo que soportar los dardos de Karina La Princesita, su ex pareja, quien removió el pasado e hizo referencia a los años de ausencia del músico con la hija que tienen en común: “No quiero hablar de cosas que ya pasaron, pero dice que estuvo presente, y digo bueno, prefiero dejarlo ahí. Pero la verdad es que no”, dijo en Los ángeles de la mañana.