Cucho Parisi no convenció al jurado con su nueva versión de “La guitarra” y es el primer eliminado de La Academia

Finalizó el primer ritmo de Showmatch La Academia y Cucho Parisi, el cantante de Los Auténticos Decadentes, es el primer eliminado del certamen. El artista apostó a todo en el duelo haciendo una nueva versión de unos de los clásicos de la banda, pero no convenció al jurado y perdió contra el Polaco y Barby Silenzi, quienes fueron elegidos por unanimidad para seguir en el programa.

La primera pareja que Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón, Guillermina Valdés y Hernán Piquín salvaron por unanimidad fue la de Ángela Leiva. Luego le dieron una nueva oportunidad a Charlotte Caniggia y a la pareja del Chato Prada y Lourdes Sánchez. Y el último elegido para seguir fue Pachu Peña.

Así, quedaron enfrentados Cucho Parisi y El Polaco-Barby Silenzi, quienes fueron elegidos en secreto por todos los integrantes del jurado, quienes votaron para que el cantante de cumbia y la bailarina pasen a la ronda de imitaciones.

Cucho Parisi el primer eliminado de La Academia. Captura del vivo.

El cantante de Los Decadentes se mostró muy feliz y agradecido de haber participado del show. Y resaltó que es un desafío muy grande, ya que nunca pensó que fuera a ser tan exigido.

El artista y Melody Luz hicieron una nueva versión de “La guitarra”. Le cambiaron la letra y contaron la experiencia de participar de la competencia. “Hubo un día que Tinelli me llamó y yo no estaba bien de la cabeza, estaba entre el asado y el fernet, pero ahora estoy en La Academia”, cantó Cucho.

Y luego cambió el estribillo: “Porque yo no quiero trabajar, no quiero ensayar, no quiero estirar...”.