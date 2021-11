L-Gante no pudo ingresar a un shopping de Corrientes y bromeó en sus redes

L-Gante viene viviendo en los últimos meses una popularidad que va en aumento día a día. Así, comenzaron a llegarle invitaciones de todos lados tanto para tocar en vivo como para dar notas en diferentes medios y programas. Todo eso hizo también que se generaran algunas polémicas a su alrededor y que las mismas, no pasaran desapercibidas, según Paparazzi.

¿Qué le ocurrió ahora? Este fin de semana, el líder de la cumbia 420 tuvo un problema en un shopping de Corrientes, provincia en la cual iba a presentarse como parte de su gira nacional. El artista quiso ir con un grupo de amigos al shopping pero no lo dejaron entrar. El motivo tuvo que ver con un “olvido” imperdonable para los tiempos que corren: L-Gante no tenía tapabocas.

Al llegar al lugar, el artista quiso ingresar pero el personal de seguridad le indicó que de no tener barbijo, no podría hacerlo. Un seguidor le había regalado una camiseta que el cantante intentó usar como máscara pero no se lo permitieron. Después de varios minutos de intentos fallidos, tuvo que retirarse sin chistar aunque en sus redes, bromeó al respecto.

L -Gante no pudo ingresar a un shopping de Corrientes.

L-Gante y Tamara Báez se separaron

Todo comenzó con una simple acción. L-Gante y Tamara Báez se dejaron de seguir en las redes sociales. Los rumores se dispararon pronto. ¿La pareja estaba separada? Ella reafirmó el rumor con una publicación donde se la podía ver con la hija del cantante pero sin el artista. “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz. No necesitamos nada para despertarnos felices”, lanzó ella y abrió el fuego.

Horas pasaron para que el cantante publicara un duro mensaje donde acusó a “la persona que vive de su costilla” de hablar de él. “Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, disparó L-Gante sin esperar el tercer mensaje que fue realmente extenso.

Es que Tamara no se quedó callada. Todo lo contrario. “No voy a contar todo lo que hiciste por respeto a Jami, nuestra hija. ¿Pero que yo vivo de tu costilla? Nosotras vivimos con mi padrastro y mi mamá”, arrancó ella.

Y siguió: “Yo fui lo mejor que pudiste tener y por una hora y media tiraste todo a la basura. Me das pena vos, tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible, te tiene celos a su nieta de un mes”.

“Te deseo lo mejor y a tu hija la podes ver cuando quieras y cuando puedas, yo a vos no te quiero ver nunca más. Perdiste la familia y ahora te querés hacer la víctima, no hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá. mi mamá que es la mejor que estuvo conmigo en todas. No es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes”, siguió Báez.

Para rematar: “Mientras vos trabajas boludo te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas. Cómo te equivocaste”.