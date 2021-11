Karina y su hija se cruzaron en Twitter, la menor borró el mensaje y la cantante quedó como “una vieja loca”

Karina La Princesita dejó demostrado en la pista de “La academia” de “Showmatch” que es una mujer muy cercana a su familia, que siempre está pendiente de su mamá y que de hecho, le cumplió su sueño de hacer un show frente a cámara cuando la invitó a bailar de a tres.

Y también cuida mucho de Sol, su única hija fruto de la relación que mantuvo por varios años con El Polaco. Y como toda madre de adolescente, sabe poner límites y escuchar los reclamos de los menores. Pero esta vez, esta escena cotidiana, llegó a Twitter.

Karina La Princesita se cruzó con su hija Sol en Twitter

La cantante y su hija tienen un vínculo muy fuerte como así también diferencias, y eso lo dejaron ver en un ida y vuelta público que compartieron en las redes y que después, la menor eliminó y dejó hablando sola a su mamá.

Sol se descargó al escribir: “Viejos cuidas igual a nada de diversión” y remató con un “jajaja”. la cantante de cumbia y protagonista de varios shows de Flavio Mendoza leyó el mensaje y no dudó en contestarlo.

“Niñas pequeñas igual nada de salidas no acordes a su edad. No se llama ser cuida, se llama amor. Si un papá o mamá te ama, no te dice todo que sí. Los ‘no’ también son amor”, escribió la mamá.

Karina La Princesita se cruzó con su hija Sol en Twitter

Lo más chistoso es que después, la adolescente borró la publicación y el mensaje de Karina quedó solito y hasta ella se rió de su accionar: “Mmm me borró el tuit xq estaba enojada dice… jajaja. Ahora quedé como una vieja loca que habla sola”.

Karina La Princesita se cruzó con su hija Sol en Twitter

Karina demostró que está feliz y enamorada

Días atrás, Yanina Latorre contó en “LAM” que Karina La Princesita y su novio Nicolás Furman ya no estaban juntos por diferencias irreconciliables. Al llegarle la noticia, la artista eligió el silencio y quien sorprendió fue su pareja.

Furman compartió en sus redes sociales un video que dejó en claro que están más enamorados que nunca.