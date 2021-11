Jimena Monteverde reveló que Mauricio Macri “se llevó una vianda” a su casa después de cenar con juanita Viale

Jimena Monteverde es la cocinera encargada de elaborar cada uno de los platos del menú que disfruta Juanita Viale y sus invitados cada fin de semana. El sábado fue especial porque Mauricio Macri se sentó en la mesa más reconocida de la televisión argentina y la chef reveló una anécdota curiosa del momento.

El ex mandatario estuvo en “La noche de Mirtha” y comió delicioso, tanto le gustó las preparaciones que decidió llevarse una vianda a su casa. Si, si, Macri se llevó una sobra a su hogar para compartir con Juliana Awada. Eso comentó Monteverde en una entrevista radial con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Mauricio Macri visitó a Juanita Viale y ¡se llevó una porción de postre a su casa!

“Para preparar su comida llamé a su cocinero en la Rosada”, dijo al aire y sumó: “Pregunté qué le gustaba, me dijo burrata con risotto y que era fanático del pistacho”.

Como en su visita anterior al programa Mauricio ya había comido risotto, esta vez, Jimena preparó “una pesca blanca para utilizar los productos de estación, un postre con crocante y helado de pistacho”.

“Macri comió todo y se llevó la viandita de helado de pistacho”, lanzó al final de la nota sobre la noche polémica que se vivió en el estudio de El Trece.

La pregunta con la que Juana Viale descolocó a Mauricio Macri

Mauricio Macri y Juanita Viale tuvieron una cena a solas y tras hablar de los temas más delicados y candentes del momento, el invitado debió someterse al “escáner de la verdad” y responder varias preguntas personales.

Y en esa serie de consultas, la nieta de Mirtha Legrand soltó: “Si estuvieras soltero y tuvieras que armar tu perfil en Tinder, ¿Le pedirías consejos a Duran Barba?”, quien apenas terminó de leer la tarjeta donde tenía escrita la pregunta lanzó una carcajada.

Sorprendido e intentando no reírse, Macri hizo referencia a quien fue su asesor: “¡No! ¡A él no!. No me llamaría ninguna”. Y luego se relajó y sumó: “Llamaría a un sobrino de los que tengo, que saben manejarse en el Tinder”.