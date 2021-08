Karina Jelinek reveló el verdadero motivo por el que no podrá llevar a su hijo en el vientre : “Me desaconsejaron transitar un embarazo”

Karina Jelinek fue tapa de la última edición de la revista Caras junto a Florencia Parise, con quien convive y a quien define como su “compañera de vida”, y allí reveló que comenzó el proceso para ser madre a través de la subrogación del vientre y expresó su deseo de formar una familia junto a Flor.

Foto: revista CARAS. Foto: revista CARAS.

“Quiero criar a mi hijo con Flor”, aseguró Jelinek sobre su amiga, quien ya es madre de un varón fruto de una relación anterior. “Dudé mucho pero después me di cuenta de que no puede haber nada malo en traer una vida al mundo y darle amor, aunque eso implique formar una familia distinta a la tradicional, como en la que me crié yo. Lo que sí ya elegí es el donante de esperma”, explicó la modelo.

Según detalló Karina, al momento de seleccionar al donante, la modelo tuvo en cuenta que tuviera una salud “impecable” y que tuviera rasgos similares a los de ella.

Al hablar de su vínculo con Parise, afirmó: “Es perfecto en todo sentido. Somos súper compañeras, nos conocemos hace cuatro años y nos volvimos inseparables. Hacemos todo de a dos y cuando nos alejamos un rato ya nos estamos escribiendo”.

Además, consultada sobre la crianza del bebe y por qué eligió a Parise para hacerlo, indicó: “Voy a ser una mamá insoportable, muy pendiente. Flor ya tiene su hijo y me va a ayudar y a enseñar un montón de cosas porque ya las vivió. Si bien ya convivimos, un bebé obviamente va a cambiar la dinámica de la casa. Aunque ya, hace varios días, estamos con Benicio, que es el hijo de Flor, entonces un montón de veces hacemos planes de chicos. Digamos que fui practicando”, cerró feliz.

Por último reveló el motivo respecto a la forma en la que nacerá su hijo: “Me desaconsejaron transitar un embarazo porque podría llegar a tener algunas complicaciones. No es que no pueda quedar embarazada pero teniendo en cuenta este consejo y que existe esta posibilidad del alquiler de vientre fue que tomé esta decisión”, cerró la mediática.