Karina Jelinek habló por primera vez de los motivos por los que optó por alquilar un vientre para ser mamá

Karina Jelinek habló en más de una oportunidad sobre sus deseos de ser mamá, pero solo eso y poco se había animado a hablar del tema hasta que en Los Mammones deslizó que lo haría por alquiler de vientre, aunque también tiene ganas de adoptar. Estas declaraciones de la modelo fueron duramente criticadas y ella decidió salir a aclarar.

En las redes la juzgaron por no ser ella quien lleve a su hijo en el vientre y la modelo muy dolida optó por dejar las cosas claras. “Me gustaría tenerlo yo misma pero no puedo por un algo personal, que no quiero dar detalles porque es privado. Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quería engordar, pero son ignorantes”, dijo Jelinek en un mensaje que le hizo llegar al periodista Ariel Wolman de Nosotros a la mañana.

“Los comentarios son tontos. Conozco amigas que tuvieron mas de cinco hijos y están bien, como Pampita y Dolores Barreiro. No tiene nada que ver con el físico”, agregó Karina Olga. Semanas atrás, Karina contó que había una posibilidad de que una amiga sea quien le preste el vientre, pero al parecer no será así.

La vedette volvió a comentar que le gustaría adoptar porque hay muchos chicos que no tienen un hogar, pero le resulta muy difícil. Por lo que contó que tuvo que armarse de paciencia para poder concretar su sueño de ser mamá.

Otra situación que la pone triste en este contexto son los mensajes que recibe en sus redes de los “haters” opinando sobre el tema, que la lastiman y le hacen muy mal.

Lo que sí es una realidad que ser madre es uno de los sueños de la modelo y hasta ya piensa cómo le gustaría que sea su hijo/a: “Me gustaría que tuviese los ojos claros y la mirada de buena persona de mi papá, la boca de Sandro y la inteligencia de Favaloro, un genio de la medicina y de la vida”.