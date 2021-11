Juntos y en la cama: Sabrina Rojas y el Tucu López hacen frente a los rumores de separación

Desde que blanquearon su relación Sabrina Rojas y el Tucu López son inseparables. Los novios comparten varias horas del día con distintas actividades y se acompañan cada vez que pueden.

Hace algunos días, Estefanía Berardi, panelista del programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, aseguró que una joven de Olavarría llamada Candela aseguró que López le envió mensajes con la intención de conocerla.

Redes del Tucu López

“Sos muy linda. Miras mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal”, habrían sido algunos de los mensajes del actor a la joven.

“Ella le responde ‘estaba indecisa si ir o no a ver la obra, por eso miraba tus historias’. Le pone ‘debés estar acostumbrado a que todas te sigan’. Y el Tucu le contesta ‘me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así’, y le mandó una foto muy picante”, dijo la periodista.

Redes del Tucu López

Instalado el tema, ni Rojas ni López salieron a hablar y, muy por el contrario, los amantes compartieron un osado video desde la cama en medio de la semana.

Jugando con los filtros de Instagram, el actor de “Sex” posó con ojos celestes y junto a su novia se divirtieron sin ganas de levantarse.

El conductor admiró los ojos de su novia y le aseguró que no hay nada que los iguale.