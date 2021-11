¿Pelea por celos? Sabrina Rojas, indignada por un mensaje que habría enviado el Tucu López

Hace más de un mes Sabrina Rojas y el Tucu López blanquearon su relación luego de haber sido vistos abrazados por las calles de Palermo.

La ex mujer de Luciano Castro fue la primera en volver a apostar al amor junto con el actor y conductor a quien conoció cuando fue a ver la obra para adultos de José María Muscari, “Sex”.

Al poco tiempo Castro también anunció su relación con Flor Vigna y, al parecer todo funcionaba más que bien en una ex pareja que aceptaba a sus nuevas conquistas.

Este fin de semana estalló el escándalo en la relación de Rojas, porque según algunos rumores el Tucu habría estado intercambiando fotos con otra mujer vía chat, muy al estilo Mauro Icardi con la China Suárez.

Sabrina Rojas y el Tucu López están súper enganchados y proyectan a futuro

La información llego de la mano de la periodista Estefanía Berardi en el programa de Carmen Barbieri “Mañanísimas” (Ciudad Magazine) quien aseguró que una mujer que le dio varios likes al actor llamó la atención de éste y no dudó en encarar.

“Sos muy linda. Miras mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal”, habría escrito López a la internauta según la versión de Berardi.

La anónima mujer no dudó en contestar: “Ella le responde ‘estaba indecisa si ir o no a ver la obra, por eso miraba tus historias’. Le pone ‘debés estar acostumbrado a que todas te sigan’. Y el Tucu le contesta ‘me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así’, y le mandó una foto muy picante”, agregó la panelista.

Para dar más credibilidad a su información Estefanía aseguró que se chequeó que la cuenta pertenece al novio de Sabrina Rojas: “Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo”, dijo la periodista.

Hasta el momento ni Sabrina ni el Tucu salieron a negar o confirmar la situación en lo que sería la primera crisis de la mediática pareja.