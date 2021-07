Julieta Prandi cumple su primer aniversario de amor con Emanuel Ortega y no descartó tener hijos con él

Julieta Prandi celebrará en los próximos días su primer aniversario de noviazgo con Emanuel Ortega, y se animó a hablar de su relación con el artista. La modelo conoció al hijo de Palito Ortega en medio del difícil divorcio con su exmarido, Claudio Contardi, y no dudó en abrir nuevamente su corazón.

La actriz y el cantante se conocieron a través de Instagram y lo de ellos fue realmente mágico. Se pudieron ver luego de dos meses y no se separaron más. “Me escribió por Instagram, y a los dos minutos pasamos al teléfono. Estuvimos dos meses hablando y escribiéndonos por WhatsApp, porque él estaba en Miami”, contó Prandi en una entrevista con la Revista ¡Hola!.

“Fue mágica esa espera, hasta que nos vimos personalmente cuando llegó a Argentina no nos separamos más. Celebramos esa fecha de aniversario, aunque en realidad, a los pocos días nos pusimos de novios”, reveló la actriz.

Las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. (Instagram)

La modelo rápidamente se acomodó al clan Ortega y ya es parte de la familia. “Los Ortega son una familia hermosa, a la que quiero y respeto mucho. Cuando los conocí, él ya les había contado de mí y de mi historia, y charlamos mucho de la situación que había atravesado”, dijo.

Si bien la relación está completamente afianzada, aún no han pensado en la convivencia: “Todavía no lo hablamos. Creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por supuesto, pasamos todo el tiempo que podemos juntos”.

Incluso, no descartó la posibilidad de agrandar la familia ensamblada: “Hoy digo que no, pero… Igual no lo planificamos ni lo estamos evaluando”.

Además, Prandi fue sincera a la hora de blanquear su opinión sobre el matrimonio luego de la mala experiencia que tuvo con el padre de sus hijos. “Me funcionó muy mal. Fue el peor momento de mi vida, en el que viví una noche eterna, pero fue una mala experiencia en general”, dijo.

“No tengo ningún problema con el matrimonio si llegara la propuesta. No sé si llegaremos a esa instancia, pero elegirnos a diario para mí es más importante”, cerró.