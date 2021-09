Julieta Nair Calvo anunció que está embarazada y renunció a Showmatch La Academia: “El proyecto de mi vida”

Julieta Nair Calvo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La actriz se consagró como una de las mejores parejas de La Academia junto a su bailarín, pero decidió renunciar al programa porque está esperando a su primer hijo. La artista anunció su embarazo en la pista de Showmatch y contó que está de más de tres meses.

Tras la renuncia de Flor Vigna y Facu Mazzei, Julieta Nair Calvo también comunicó que abandona el certamen del Trece porque está embarazada y debe cuidarse. Así, Marcelo Tinelli perdió dos de las mejores parejas y de las favoritas del jurado del programa en un mismo día.

“Tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida”, dijo nerviosa Julieta y confesó que tenía la boca seca de los nervios.

“Hace mucho que estoy esperándolo y estoy muy contenta de poder contarlo acá: se viene una o un mini Juli”, dijo en medio de las lágrimas la actriz.

Julieta Nair Calvo está embarazada.

Si bien todos le guardaron el secreto hasta que fue el momento adecuado para contarlo, la artista contó que muchos no se enteraron porque ella seguía yendo a los ensayos. Según explicó, apenas se enteró decidió seguir trabajando, pero ahora optó por cuidarse ella y cuidar a su bebé que está en camino.

“Estoy muy agradecida de haber pasado por acá, que hacía muchos años que lo tenía pendiente. La pasé increíble. Estos últimos meses estuve cuidándome mucho acá en la pista de no caerme, no tropezarme, de no hacer trucos muy arriesgados, pero igual quería estar”, agregó.

“Gracias a mi equipo que son lo más de lo más. El otro día escuchaba que alguien decía que en los grupos siempre hay algún conflicto, pero juro que en el mío no. Siempre los tres para adelante, con amor”, comentó sobre su bailarín y su coach.

“Este último tiempo en el que me sentía medio mal en casa, y no tenía ganas de ir a ensayar, iba y a los cinco minutos ya me sentía tentada de risa y me subían muchísimo la energía”, cerró Julieta Nair Calvo

Para los próximos ritmos, comunicaron que el reemplazo de Julieta en el certamen será Rocío Igarzábal. La ex Casi Ángeles ocupará el lugar de su colega y ya se puso a tono con el programa.

Una vez que oficializó la noticia en el programa, Julieta Nair compartió la feliz noticia en sus redes. “La vida se puso toda de colores. Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad. Les presentamos a nuestro pollito”, escribió.

“En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo, para no olvidarme nunca esta sensación de magia en el aire permanente. Ahora si: al infinito y más allá. Pd : amor, ésta aventura no podría ser sin vos. Te amo”, cerró.