Escandalosa decisión: Flor Vigna y Facu Mazzei renunciaron a Showmatch tras el terrible accidente del bailarín

El jueves de la semana pasada, Facu Mazzei se lesionó en plena coreografía bailando con Flor Vigna en Showmatch y el viernes se vieron las imágenes del terrible momento, ya que el programa había sido grabado. Pero este lunes, se viralizó un video de la bailarina enojada con la producción y horas después ambos renunciaron a La Academia.

El reconocido artista tuvo una luxación por un mal movimiento que hizo bailando el ritmo de cumbia y tuvieron que sacarlo en camilla de la pista porque no daba más de dolor. En el lugar lo revisó el médico que trabaja para LaFlia, pero debieron trasladarlo al hospital en ambulancia para que los profesionales pudieran acomodarle el hombro.

Luego de que sacaron a Mazzei de la pista, Marcelo Tinelli continuó con el programa casi como si nada hubiera pasado. Pero era notable que el clima en el estudio estaba raro y a la mayoría de los bailarines se los veía angustiados por el momento que se vivió en plena grabación.

La actitud de Tinelli, la falta de un profesional capacitado y que la producción no la dejara estar al lado de su amigo en un momento tan difícil, provocó el enojo de Flor Vigna con los responsables del programa. Y fue a partir de un video que se conoció esta situación, ya que en el programa del viernes no se vio nada de esto.

“Verle el cuello, la rodilla y todo. Es un chabón que ensaya un montón y perdón, pero me hubiese gustado que haya un médico que sepa mucho y que reaccione enseguida para cuidarlo”, se la escucha decir enojada a Vigna.

“Lo veo ahí llorando, y ni siquiera puedo estar allá. Siento que, a veces, está bueno en vez de todo este brillo, que es hermoso, que lo desee tanto…bajar un poco y vivir la vida”, lanzó la actriz.

Renunciaron en vivo

Al comienzo del programa de este lunes, Flor Vigna, Facu Mazzei y la coach formalizaron su renuncia al programa. La artista se negó a tener otra pareja de baile que no sea su amigo y compañero, por lo que los tres optaron por dar un paso al costado.

“Le ofrecimos que se quede con otro bailarín, pero ellos entienden que hay una química especial entre ambos”, comentó primero Marcelo Tinelli.

Flor Vigna y Facu Mazzei renunciaron a Showmatch.

“Gracias por entenderlo, por tener corazón y por saber que necesitamos esto hoy en día”, dijo Vigna a su turno. “No nos queda otra que aceptarlo. Nos encanta tenerte acá, lo mismo que a Facu, a Georgina, esto es un grupo”, la tranquilizó el conductor.

“Nos dieron todas las posibilidades y mi vieja me enseñó que nunca se bajan los brazos, ahora se me bajó uno, pero voy a volver a subirlo para ella. Esto es una seña, para ubicar la cabeza en otro lado”, comentó conmovido Facu Mazzei, y luego Flor Vigna cerró: “Quiero agradecer a todo el fandom, que me hacen siempre el aguante”.