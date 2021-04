Juanse casi pide la descalificación de Daniel Aráoz por una molesta actitud en MasterChef Celebrity 2

Noche de duplas en el repechaje de MasterChef Celebrity 2 , donde los seis participantes que ni siquiera han llegado al balcón debían unirse en una oportunidad de doble filo para poder unirse a Flavia Palmiero y Fernando Carlos. La gala apuntaba a un trabajo en equipo, con las dificultades habituales de éxito por el mérito de ambos participantes, con la recompensa de que no sería uno, sino dos los que se salvarían hasta la noche del domingo. Las duplas terminaron en: Sol Pérez y Mariano Loco Dalla Libera; Daniel Aráoz y Hernán Loco Montenegro y Cae y Juanse.

Cuando la noche daba inicio, los jueces explicaron que el reto iba en hacer dos preparaciones, una salada y una dulce, donde los cocineros amateurs debían compartir el mismo elemento principal. Pero al final, el cruce entre dos de ellos fue lo que se llevó el protagonismo. Juanse se disponía a realizar su plato dulce, una tarta de membrillo y zapallo, cuando la constante actitud de Daniel Aráoz lo distraía y mantenía fuera de su zona de concentración.

El actor cordobés es conocido por su efusividad, pero sus gritos parecen ser un tanto molestos en el estudio, más para el músico que terminó quejándose con Germán Martitegui presento y casi pide una descalificación. El chef estaba en su isla preguntándole por su tarta cuando no pudo terminar a causa de los gritos de Aráoz, que se dirigía a los televidentes.

“No podés gritar todo el tiempo”, dijo el líder de los Ratones Paranoicos, aunque sin perder su calma habitual. “A Daniel lo tengo adelante y no escucho lo que me dicen. Yo voy a pedir la descalificación”, reclamó enfrente de Tegui. Pero cuando se disponía a continuar la charla, se escuchó de repente: “¿Dónde están las tazas?”, con una voz cordobesa inconfundible. “Grita de una manera que es increíble”, se quejó nuevamente.

Y los ganadores de la noche son...

Al final, a pesar de que el jurado quedó sorprendido con el relleno de la tartaleta de Juanse, explicaron que el error de su plato estaba en la masa. “Está muy amasada”, le explicaba Damián Betular. Aunque su trabajo ya estaba destinado a permanecer en la planta baja, a causa del desempeño de su compañero. Cae no parece haber interpretado bien la consigna y en su palto el zapallo pasó desapercibido.

En el caso de Aráoz y Montenegro, la pareja vivió un momento sumamente emotivo. “Es un amigo que conocí acá. Un amigo que me llevo de MasterChef. Un tipo honesto, sincero, nunca te va a ir por atrás. Es un tipo que te dice las cosas como él las siente. De acá me llevó al “Loco” Montenegro”, había dicho el actor a Santiago del Moro en medio de los “gritos” de los que Juanse se quejaba. “Es lo único que te llevás, y lo único que das, y lo único que importa: la amistad”, le contestó con lágrimas en los ojos el ex basquetbolista.

Pero al final, el jurado determinó que fueran Sol y Mariano quienes subieran al balcón con sus otros compañeros, teniendo así una última chance asegurada en la gala de retorno del domingo.