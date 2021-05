Juana Viale y Agustín Goldenhorn estarían pensando en casarse pero sus familias aún no lo saben

Dedicada exclusivamente a reemplazar a Mirtha Legrand en sus programas de los fines de semana en El Trece desde que llegó la pandemia por el coronavirus, Juana Viale disfruta de su vida y sus hijos y, si bien mantiene un bajo perfil en cuestiones personales, blanqueó hace tiempo su relación con Agustín Goldenhorn.

El arquitecto de 42 años y la actriz hace casi dos años que están juntos y por ese motivo estarían planeando casarse apenas se pueda y en una ceremonia muy particular.

Así lo confirmó Rodrigo Lussich y Adrián Pallares este miércoles en “Intrusos” (América) en el puesto número uno del exitoso bloque de “Los Escandalones”.

La misma Juana definió a su novio en una entrevista reciente al decir: “Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos Profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra. Él también tiene hijos... es un quilombo...”, detalló.

La hija de Marcela Tinayre también recordó la primera cita con el profesional y relató: “Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante, cerca de aeroparque. Me dice, ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, les digo: ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice yo tengo alguien para presentarte, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice: ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro. El mundo es muy loco, este amigo que tenemos en común es amigo de la infancia de él y muy amigo de mi pequeño círculo, pero jamás me crucé con Agustín”, recordó la conductora.

Luego la historia de amor continuó: “Él me pasa a buscar, vive cerca de donde yo vivo. Yo planté unos pomelos en la puerta de mi casa, estaba toda tupida la entrada y cuando salgo me mira y me dice: ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra”, relató Juana sobre su primera cita de una relación que duró más de tres meses.

Hace un año, durante un “Almorzando con Mirtha Legrand”, Gabriel Oliveri preguntó a la anfitriona si tenía ganas de casarse. Para sorpresa de todos los presentes Juana asintió y dijo que le encantaría que Agustín le pida la mano a su papá Ignacio del Carril.