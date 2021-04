El Mono de Kapagna le declaró su amor a Juana Viale y ella no se achicó

A la espera de Mirtha Legrand en su gran regreso a la televisión y luego de recibir sus dos dosis de Sputnik V, Juana Viale sigue al frente de sus programas en los fines de semana de El Trece y este domingo vivió una particular situación con un invitado.

Sentada en la mesa junto a Cinthia Fernández, Osvaldo Bazán, Benito Fernández y el Mono de Kapanga , Juana tuvo un entretenido diálogo con el cantante cuando quiso saber algo de su paso por “MasterChef Celebrity” (Telefé).

Sin rodeos, la conductora quiso saber si el músico aprendió a cocinar luego de su paso por el certamen conducido por Santiago del Moro a lo que el Mono contestó que sí.

Luego, la anfitriona quiso saber si la popularidad del artista en las redes aumentó por su exposición en televisión. El invitado respondió: “Me sumó muchos chicos chiquitos y me subió también el porcentaje de seguidoras (…) y me empezaron a mandar mensajes señoras de mi edad”, dijo divertido el Mono quien confesó que había revisado las estadísticas de Instagram para llegar a esta conclusión.

“Pasé a tener el 51 por ciento de público femenino contra el 49 masculino. Antes de MasterChef estaba en 43 por ciento el femenino”, explicó el cantante. Como era de esperar Juana fue al grano y consultó si había concretado alguna cita con una seguidora. “¿Sabés que no?”, dijo el músico y mirando a los demás comensales agregó: “Yo la estoy esperando a Juana, pero no me da bola”.

“Callate, Mono. No tirotées”, exclamó Juana y el Mono sumó: “Estamos de novios hace cinco años pero ella no lo sabe. No me atiende el teléfono”.

Fiel a su estilo Juana dio por finalizada la conversación diciendo: “Con mi novio, todo bien, y más si sos vos, Mono”.