Juana Repetto anunció la fecha del nacimiento de su segundo bebé

Juana Repetto es de la lista de famosas que ya se encuentran el la última etapa de embarazo. La actriz ya ha sido madre, de hecho su primer hijo (Toribio) nació luego de que realizara un tratamiento de inseminación artificial con un donante anónimo, cuando eligió la maternidad estando soltera. Pero ahora está a solo semanas de recibir a Belisario, el bebé que es fruto de su relación con Sebastián Graviotto, su esposo desde hace algunos meses.

Por eso, con la ansiedad encima, Juana se divirtió un rato contestando las preguntas de sus seguidores por las redes. Bajo el concepto de un juego de “verdadero o falso”, dio varias informaciones sobre el tiempo que queda y lo que piensa hacer luego del parto.

Una de los primeros enunciados de un seguidor decía: “Verdadero que tenés fecha de parto para el 10 de julio”. Pero sorprendiendo, respondió que ni siquiera espera un mes: “¡Falso! No llegamos a julio”. La respuesta iba acompañada de una selfie en el baño donde se veía la enorme panza que ya tiene.

Las otras consultas

Luego surgieron nuevas dudas, como cuando otro follower le consultó sobre si Belisario llevaría ambos apellidos, a lo que la actriz respondió afirmativamente. Entre otras de sus confesiones, dijo que nunca se haría una liposucción. “No lo he hecho en momentos de mayor sobrepeso y menos lo haría ahora. Soy re cagona además”, aclaró que además de su seguridad personal, es el miedo lo que la detiene.

Hace ya poco más de un mes, Juana había confesado otra cuestión de salud que la preocupada: la vacuna de su madre. Según contó hace ya días que había hecho el procedimiento necesario, pero a pesar de la espera su mama no había recibido la dosis. “La inscribí en Provincia, que ya están vacunando hace rato gente mayor de 60 años y no me llega el mail, no me dan el turno. Y hay gente de 24 años que no es médica, que no es docente, ni de riesgo, y están vacunando. Así que les pido por favor que se pongan las pilas”, se descargó en las redes.

La actriz pronto necesitará la ayuda de su madre, para cuando Belisario llegue. Por sobre todo, su progenitora se haría cargo del cuidado de su primer hijo. “No lo puedo dejar con otra persona, lo tiene que cuidar mi mamá, entonces yo necesito que mi mamá que tiene más de 60 años, esté vacunada”, explicaba. “Para eso mi mamá ya tendría que tener la vacuna, y le tendría que haber hecho efecto, que sabemos que tarda de 15 a 20 días”, decía en el mensaje donde demostraba su enojo.