Juana Repetto estalló de furia contra una seguidora que criticó a su hijo de cuatro años

Los usuarios de redes sociales suelen comentar las publicaciones o historias de Instagram de famosos, dejándoles mensajes de todo tipo. Generalmente, suelen tener una connotación positiva, sin embargo, una seguidora de Juana Repetto utilizó comentarios despectivos hacia su hijo Toribio acerca de su look y la actriz salió con los tapones de punta a responderle

“Qué desastre el pelo de ese nene. ¿Qué mierd... le dejás ponerse? ¿Calzas?”, le comentó una seguidora luego de que la hija de Reina Reech compartiera una foto del look de su nene de 4 años. “Sí maestra, si se quisiera poner un vestido también lo dejo”, le respondió con ironía.

Captura de Instagram

Como no es la primera vez que Juana se encuentra con comentarios fuera de lugar en sus stories o posteos, a la hora de contestar no le tiembla el pulso y más cuando se trata de su hijo. Es por eso que, en otra de las fotos donde la mujer le comentó que el pelo del nene era un ‘asco’, la actriz salió a cruzarla con un contundente mensaje: “¿Asco el pelo de mi niño? Puede no gustarte pero... ¿asco? Me miraría un poco hacia adentro, lo que es uno más allá de lo físico y repensaría si asco me da el pelo de un niño o los comentarios de una mujer adulta con respecto a otra mujer y hacia un niño”.

Pero, como si fuera poco, la misma usuaria también arremetió contra su cuerpo, más precisamente por los kilos que había subido por el segundo embarazo. “¡Qué horror! ¿Por qué mostrás lo mucho que engordaste?”, le preguntó.

Captura de Instagram

Finalmente, harta de leer las palabras de los haters, la ex Bailando por un sueño cerró junto a una selfie nocturna: “Le mandamos un besito a la señora, nos importa un bledo su opinión. Nosotros pasamos un día divino”.