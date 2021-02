Jorge Rial lo confirmó: no vuelve a “Intrusos”

Jorge Rial estaba ausente en la conducción de “Intrusos” y mientras estaba en silencio, nació el rumor de que tenía otros planes laborales para el 2021. Y este miércoles apareció en el ciclo de chimentos justamente para hablar de su presente y futuro lejos del programa de América.

Cuando arrancó la emisión del día, Rodrigo Lussich lanzó que estaba ansioso “porque vamos a escuchar toda la verdad” e inmediatamente Rial lo interrumpió: “¿No me van a saludar boludos? Estoy viendo en el chat todo lo que van a decir”.

A lo que sumó: “De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a ‘Intrusos’. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”.

“Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, compartió y a la vez precisó que se queda en el canal haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años. “Esto es un desafío personal y yo asumo los riesgos. Es un proyecto fuerte y sobre Intrusos no me voy enojado con nadie”.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó Jorge.

Adrián Pallares conmovido exclamó: “Vos no te vas porque sos ‘Intrusos’. ‘Intrusos’ y Rial es lo mismo”. Sobre su silencio, reveló: “Quería hablar con la gente del programa y de hacerlo, lo iba a hacer acá. Vine hoy porque había que hablar y ya estaba todo más armado en el canal”.

Sobre su nuevo proyecto, “TvNostra”, contó: “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”.

“No nos vamos a reír con los políticos, porque ellos no están en la platea, están en el escenario por decisión propia. Otro tema interesante es su vida privada, que no tienen, porque influye en sus decisiones”, dijo y aclaró: “Será de actualidad con informes, contenido y me van a acompañar periodistas”.