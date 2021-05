Jorge Rial dijo que toda su familia está vacunada pero Morena salió a desmentirlo

Jorge Rial no tuvo una semana fácil desde que anunció que viajaría a Miami para recibir la vacuna luego de la demora en su turno y las declaraciones de Carlos Zanini.

Ya vacuno, el periodista está en Estados Unidos dejando pasar los días exigidos por los gobiernos de cada país para poder volver a Argentina y retomar sus obligaciones.

Entre tantas declaraciones, Rial dijo que toda su familia ya estaba vacunada y, sin demora Morena Rial salió a contradecir la información y negarla.

En comunicación con Ángel de Brito, la influencer negó haber recibido la vacuna tal como lo dijo su padre: “Hablé con Morena y me dijo que ella no está vacunada, que no sabía a qué se refería su papá puntualmente. Ella me dijo ‘yo no estoy vacunada’. Quizás se refería a que Romina está vacunada. De Rocío no sé porque nunca tuve contacto”, contó De Brito en “LAM” (El Trece).

Mientras pasaba el informe, Romina Pereiro –mujer de Rial- se comunicó con el conductor y a fin de aclarar dijo: “Hola, hablé con Jorge, soy Romina Pereiro, me dijo que quiso decir que está inmunizada y se equivocó. Yo estoy vacunada. Trabajo en un centro médico con pacientes de riesgo”, dijo la nutricionista.

Con los dichos de Pereiro se confirmó la información, de que Morena padeció el coronavirus y por esa razón estaría inmunizada.