Jorge Rial desmintió haber sido agredido en su viaje a Miami para vacunarse

La semana pasada Jorge Rial anunció que había tomado la decisión de viajar a Miami en busca de la vacuna porque en Argentina, la demora y los privilegios estaban a la orden del día.

Finalmente el viernes pasado, Rial se subió a un avión rumbo a Estados Unidos pero nunca pensó en pasar lo que vivió tanto en el aeropuerto de Ezeiza, como dentro de la nave.

A pesar de haber criticado a quienes viajaron a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, Jorge Rial voló a Miami el viernes pasado para recibir la inoculación y vivió momentos tensos en el aeropuerto y dentro del avión.

Fue Yanina Latorre, al frente de “LAM” (El Trece) quien durante la emisión del lunes contó lo sucedido al conductor de “TV Nostra”: “Cuando iba caminando -en el aeropuerto de Ezeiza-, la gente le gritaba cosas y le decía cosas, y en el avión tuvo una ‘pequeña turbulencia´ con los pasajeros, aunque no pasó a mayores. No le fue fácil”, comenzó diciendo la panelista.

El padre de Morena Rial viajó solo y se instaló en el hotel Four Seasons de Miami. “Hay gente que baraja la posibilidad de que la mujer -Romina Pereiro- haya viajado en otro avión, pero yo no lo pude chequear eso. Todo el mundo sigue diciéndome que viajó solo”, relató la rubia.

La semana pasada y según él “cansado de las injusticias”, Jorge Rial decidió hacer lo que en otro momento criticó: “Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de -Carlos- Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, dijo el periodista en su cuenta de Twitter y, como era de esperar las redes explotaron con la noticia, inclusive el nombre del conductor fue tendencia bajo el hashtag “sorete”, podio que compartió con otros famosos y políticos por varios días.

“Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron.Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”. Y para finalizar dijo: “Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”.

Este lunes en horas de la tarde y luego de los trascendidos periodísticos sobre las agresiones que sufrió y que viajó solo, el mismo Jorge Rial uso su cuenta de Twitter para decir: “Como siempre desinformando, viajé junto a una familia, comí carne (porque se había acabado la pasta) y mirando la serie Halston. Nada de eso lo sentí como una agresión. Tal vez la serie un poco larga, pero no como para tomarlo como un hecho violento”, escribió en conductor retuitendo una nota de Clarín que hablaba sobre lo vivido en Ezeiza por el presentador.