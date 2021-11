Jorge Rial contra Susana Giménez por su entrevista a Wanda Nara: “Fue bochornoso”

Nuevamente Jorge Rial disparo munición gruesa contra Susana Giménez al opinar sobre la entrevista que la diva de los teléfonos realizó junto a Wanda Nara y Mauro Icardi luego del Wandagate.

El conductor de “Argenzuela” (Radio 10) no dudó en decir: “Fue finalmente la famosa entrevista, quiero decir que no la vi. Vi unas capturas que me mandaron de lo mal hecha que estuvo a nivel técnico. Hay mucho enojo en el canal, están preguntando quién contrató allá al equipo. En la foto que yo vi Susana estaba amarilla”, comenzó diciendo Rial.

Jorge Rial. (Instagram)

Pero el conductor fue más allá de la cuestión técnica y disparó: “Susana está peor que nunca, aumentó su nube (...) a dimensiones extraordinarias. La envidio porque ya hay un universo paralelo que es el universo Susana Giménez. Ya no pregunta, ni repregunta, ni escucha, ella estaba pensando en el postre, en lo que iba a comer después”, expresó el padre de Morena Rial.

El fuerte tuit de Jorge Rial contra la labor de Susana Giménez en la nota con Wanda (Captura de Pantalla).

Por si esto no fuera poco, Rial también dedicó parte de su argumento a Wanda Nara: “Para que quede claro, no se originó en ningún periodista este quilombo, se originó en Wanda Nara. Wanda manejó a gusto y piacere. Ningún programa de espectáculos fue el generador de esto y quien le hace la nota fue Susana Giménez. Son dos de las mujeres más escandalosas de la historia del espectáculo argentino”, consideró.

Al final de su comentario, volvió sobre la estrella de Telefé y dijo: “No sabe diferenciar a Wanda de Zaira. Fue un error, lo poco que vi fue bochornoso de todos lados. Susana ya es así. Todos pensamos ‘¿es o se hace?’ Yo creo que es”, remató.

Como era de esperarse, el ex Intrusos también expresó su disgusto en Twitter en donde comentó: “Los estudiantes de periodismo tienen que ver la nota de Susana Giménez a Wanda Nara para ver todo lo que está mal y lo que no hay que hacer. Fue más entretenido el relato diario de Yanina Latorre en LAM”, cerró.