Jimena Barón y una publicación junto a Momo donde algo enigmático “apareció”

Si algo sabe hacer Jimena Barón es interactuar con sus fans y seguidores. Con cada publicación en sus redes sociales ella logra captar la atención de cientos y miles de ellos. Esta vez, la actriz compartió en sus historias de Instagram un enigmático posteo.

“okey y esto qué es”, escribió en un placa de fondo negro, Jimena y posteriormente compartió un video donde la vemos a ella junto a su hijo Momo, imágenes muy intrigantes donde aparece algo misterioso.

En el video que publicó Baron en Instagram vemos una secuencia donde Morrison aparece recién bañado, en pijama y pide a su madre que le rape el pelo. Acto seguido, publicó que finalmente el niño se salió con la suya y le cortaron el cabello, tras lo cual iniciaron un juego entre ambos. Hasta allí todo parecía transcurrir con total normalidad, pero luego de ver esas mismas imágenes la actriz notó algo que llamó poderosamente su atención.

En una mínima secuencia se puede apreciar, cuando Momo gira su cabeza, que algo extraño se refleja. A esto se refiere la pregunta que lanzó Barón a sus seguidores posteriormente.

Jimena Barón. captura imagen

Así, como vemos en la foto, la actriz señaló con flechas rojas donde se puede visualizar la enigmática aparición o “error de cámara” que detectó. “Esto es creer o reventar”. ¿qué opinan?

El blooper de Jimena Barón en un restaurante

Jimena Barón compartió en su cuenta de Twitter una incómoda situación que la tuvo como protagonista. Al parecer, La Cobra asistió al restaurante de Roberto García Moritán y al entrar se dio un terrible golpe: “Anoche me caí en el medio de un restaurante, crucé rápido una pierna y levanté las manos tipo gimnasia artística y el mozo ni me preguntó cómo estaba, me dijo: QUE ARTISTA! Y siguió. Estuve bien se ve, porque en realidad me hice cajeta”, expresó en la red del pajarito.