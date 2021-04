Jimena Barón se defendió por las ausencias de sus ex en La Academia: “No tengo ese poder, pero tampoco lo haría”

Aunque su estreno ha quedado en duda debido a la tasa de contagios por coronavirus que va en aumento , La Academia promete ser uno de los espectáculos de la temporada de la televisión argentina. Con muchos de los nombres más conocidos del medio, el nuevo reality de la productora LaFlia ha generado mucha intriga y tiene a muchos televidentes expectantes por su inicio.

Entre los jurados confirmados, se encuentra Jimena Barón, que hace un esperado retorno a la vida pública. La misma cantante y actriz confiesa que haber fracasado nuevamente en el plano amoroso, donde dijo con humor que las relaciones le duran “menos que un pote de CasanCrem”, le ha dado fuerzas y más energías para enfrentar su nuevo papel en pantalla.

Pero ha sorprendido el ver que dos de sus ex, Mauro Caiazza y el Tucu López j , se hubieran bajado del nuevo show de Marcelo Tinelli. Para esclarecer, la famosa se refirió al tema, centrándose sobre todo en la capacidad que tienen sus dos ex novios. “Es una pena que Mauro no baile, porque lo hace hermoso”, comentó sobre todo de Caiazza. “No quiere estar cerca de mí”, agregó con ironía cuando fue consultada en Los Ángeles de la Mañana.

Las explicaciones de Jimena Barón sobre su poder en La Academia

Pero dejando el humor de lado, Jimena fue enfática en aclarar que no tuvo nada que ver en las decisiones de sus antiguas parejas para salirse del programa. “¿Cómo no voy a dejar trabajar a la gente? ¿Quién soy yo, Marcela Tinelli? Yo, como pareja, soy fomentadora de trabajo y de que estén potros. Jamás le diría a alguien que no haga algo”, explicó sobre la situación. “¿Cómo lo voy a bajar de algo? No tengo ese poder, pero tampoco lo haría”, dijo aclarando.

Incluso volvió a remarcar que sobre todo Caiazza es un excelente bailarín, pero que no sabía las causas de su renuncia: “Me encantaría que esté. Baila increíble, no sé por qué no está. ¿Qué le voy a hacer?”.