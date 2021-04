La drástica decisión que el Tucu López tomó luego de su separación de Jimena Barón

Hace algunos días Jimena Barón volvió a las redes sociales con una nueva canción luego de más de ocho meses de silencio y, en un vivo realizado en Instagram luego del estreno de su canción “Flor de Involución”, la actriz confirmó que ya no estaba en pareja con el Tucu López.

Consultado luego de los dichos de La Cobra, el conductor comentó: “Fue una relación que anduvo lindo, después no anduvo lindo y ya. Como cualquier relación o vínculo, no pasa nada. La pasamos bien, después no tanto y ya está”, dijo el actor de “Sex Viví Tu Experiencia” en el programa “Hay que Ver” (El Nueve).

Este martes en “LAM” (El Trece) también confirmaron la baja del Tucu del nuevo programa de Marcelo Tinelli. Muchos de los fanáticos de la pareja tenían las esperanzas de que Jimena, en su rol de jueza, y el musculoso se encontraran y apostaran nuevamente a la relación.

Ángel de Brito comentó: “ Se bajó López . En esta lista que me pasó producción no está su nombre”, aseguró el conductor.

Mariana Brey agregó: “Él estaba muy asustado con la parte mediática y más ahora, que se separó y que se va a encontrar con Jimena”, aseguró la panelista y agregó: “Ya pasó (Jimena), ahora él stalkea a otras en Instagram”, cerró.