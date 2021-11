Jimena Barón habría amenazado con no regresar a Showmatch porque Marcelo Tinelli no le paga el sueldo

Jimena Barón se ausentó esta semana de Showmatch La academia y, según comentó Ángel de Brito, un viaje programado y con su nuevo novio sería la causa. Por estos días la reemplaza Lourdes Sánchez, pero hay posibilidades de que la cantante no regrese a la pista porque le deben dinero de su sueldo.

La actriz ha mantenido casi en secreto su romance con Matías Palleiro, a quien apodaron “Mr. Habano”. Y si bien confirmó su noviazgo de diferentes maneras, no habla de la relación que mantienen desde hace algunos meses y prefirió no hacerlo parte de sus redes sociales.

Pero el conductor de Los Ángeles de la Mañana contó que La Cobra viajó con su pareja, aunque no se conoce el destino y ella se ha mantenido discreta en sus redes. Incluso, no ha compartido fotos e historias.

La actriz y cantante se emocionó al ver bailar a la niña de 9 años y la aconsejó de cara al futuro de su carrera. (Instagram).

Este sería el principal motivo por el que Jimena Barón estuvo ausente esta semana en el jurado. En su lugar quedó Lourdes Sánchez, quien fue picante en La previa de La Academia (programa que ella conduce) respecto de la vuelta de la artista al certamen de baile, poniendo en dudas su regreso.

Sin embargo, la cuenta de Twitter @nachorodriok aseguró que la cantante avisó a las autoridades de LaFlia que no piensa regresar a su lugar hasta que no le depositen sus haberes.

Jimena debería reincorporarse este viernes 5 de noviembre, pero no ocupará su lugar de jurado si no le pagan, algo que habría molestado a Marcelo Tinelli.

Jimena Barón

Incluso, Ángel de Brito -que es compañero de Jimena- escribió en Twitter el miércoles a la tarde: “Me gustaría cobrar puntual, ¿a ustedes?”, pero lo borró. Aunque como no fue específico, no se sabe si hablaba de su trabajo en LAM o del programa de Tinelli.