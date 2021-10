Jimena Barón coronó su fin de semana con una foto de ella casi desnuda

Parece ser que llega el fin de semana y las celebridades del país deciden disfrutar de su poco tiempo libre, fuera de sus obligaciones. Como no podía ser de otra forma, Jimena Barón aprovechó para descansar, estar con su hijo, disfrutar con amigos y compartir algún que otro contenido subido de tono.

La actriz y cantante compartió en sus redes sociales, como es usual, un poco de lo que hizo durante el fin de semana. Y entremedio de sus chivos, admitió que su apariencia es fruto de un muy buen fin de semana.

“Con el pelo de Tarzán y el maquillaje que no me saque, no les voy a mentir, pero fue una muy linda noche…”, dijo en sus historias en la noche de ayer. Más tarde, compartió una serie de imágenes que retrataban lo que fue su fin de semana.

“Todo lo que fuí el finde”, escribió en el pie de foto acompañado de una fotografía de ella prácticamente desnuda, tapándose apenas la zona del busto.

En la galería compartió fotos, videos y hasta alguna captura de pantalla de su Whatsapp. Entre sus planes, la influencer disfrutó para hacerse tratamientos de belleza, bailar sensualmente, visitar a su familia y reunirse con amigos.

Un poco de los bailes clásicos de Jimena con Momo como protagonista en sus planes. La visita a su hermano, una pizza casera y videos de sus sobrinos fueron algunos de los contenidos que la actriz compartió en sus redes.

Sin tabúes, Jimena mostró algunos de sus momentos del fin de semana, entre ellas visitas, nudes, encuentros con amigos y más.

Tampoco faltaron los contenidos subidos de tono con una fotografía de ella muy hot donde apenas cubre sus pechos y la parte inferior con ropa interior, y un video de ella reflejándose en el espejo donde deja a la vista su cuerpo fitness.

Para cerrar el fin de semana, y como compartió en sus historias, Jimena compartió una noche con su amigo Lizardo Ponce. Con captura de unos mensajes enviados de parte del influencer, ambos se encontraron más tarde para compartir junto a Momo del cierre del fin de semana.