Jimena Barón con casi nada de ropa mostró nuevamente su delgada figura

No es la primera vez que pasa. Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram una foto donde la vemos casi desnuda, solo vistiendo un top y una tanga, pero llamó mucho más la atención su delgada figura.

La cantante y jurado de La Academia arma revuelo con cada posteo que realiza en Instagram y esta vez no fue la excepción. “Yo después del facial intentando conquistarte ignorando mis problemas y los azulejos del mal”, escribió Jimena junto a una selfie para el infarto.

Con solo un mini bombacha y un top de dos dolores que casi deja ver sus lolas, frente a un espejo de un baño, la actriz posó y sus seguidores no dejaron pasar su extrema delgadez.

“Señora donde guarda los órganos?”, le preguntó una seguidora, “Eso parece desnutrición mas que estar en forma ya”, comentó otro usuario de la red.

Jimena Barón.

La publicación, en menos de una hora, cosechó casi medio millón de “Me Gusta” y cientos de mensajes donde resaltaron la notoria delgadez de Barón.

El drama de Jimena Barón con su hijo

Jimena Barón está angustiada, preocupada e irritable con el hecho de que su hijo, Morrison no se duerme temprano y tiene muchas energías cuando ella ya necesita descansar después de su jornada laboral.

La actriz es jurado en Showmatch La Academia y muchas veces el programa de Marcelo Tinelli termina tarde, por lo que ella llega a su casa a la madrugada y el niño la espera despierto, situación que la preocupa porque al otro día tiene escuela, entre otros problemas que esto le trae.

Por lo que ante esta situación, Jimena optó por llevarlo a tomar clases de natación para que Momo “gaste energías” y se duerma más temprano.

“Morrison arranca natación no tanto por le hecho de que haga deporte y tenga una vida saludable, sino porque no me fumo los niveles de energía que maneja que son idénticos a los míos, perdón a todos los que me rodean”, aclaró la actriz en su cuenta de Twitter sobre su decisión.