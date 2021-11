El drama de Jimena Barón con su hijo, Momo, que la tiene muy angustiada: “Ok me tiro del balcón”

Jimena Barón acostumbra a ser sincera respecto de su vida privada con sus seguidores. Si bien hace un tiempo decidió ser reservada con algunos temas como sus relaciones amorosas, hay otras cosas que necesita compartirlas para desahogarse y hacer catarsis.

Después de lo que sucedió con Daniel Osvaldo, el padre de Morrison con quien volvió en plena cuarentena por Covid, Jimena decidió no mostrar -al menos por ahora- a sus parejas y blanquear sus relaciones. Sin embargo, las cosas que le pasan a ella con “Momo”, como le dice a su hijo, siguen siendo una parte importante en las redes de La Cobra.

Es que Jimena está angustiada, preocupada e irritable con el hecho de que Morrison no se duerme temprano y tiene muchas energías cuando ella ya necesita descansar después de su jornada laboral.

"La Cobra" no sabe qué hacer con Morrison.

La actriz es jurado en Showmatch La Academia y muchas veces el programa de Marcelo Tinelli termina tarde, por lo que ella llega a su casa a la madrugada y el niño la espera despierta, situación que la preocupa porque al otro día tiene escuela, entre otros problemas que esto le trae.

Por lo que ante esta situación, Jimena optó por llevarlo a tomar clases de natación para que Momo “gaste energías” y se duerma más temprano.

“Morrison arranca natación no tanto por le hecho de que haga deporte y tenga una vida saludable, sino porque no me fumo los niveles de energía que maneja que son idénticos a los míos, perdón a todos los que me rodean”, aclaró la actriz en su cuenta de Twitter sobre su decisión.

Luego, compartió en sus historias un video de Momo en la pileta. “Acá deseando que se canse y no tener que aboyar la Essen si no se duerme temprano”, bromeó sobre el tema que la angustia.

Pero a parecer el plan de Jimena no salió como ella esperaba, porque mientras ella trabajaba recibió un mensaje de la niñera de su hijo quien le comentaba que Morrison seguía despierto cerca de la una de la mañana.

Mary, quien también fue niñera de la artista cuando era niña, le avisó por WhatsApp que el pequeño no se había ido a acostar y que no había dormido siesta por lo que consideró que las clases de natación “no dan resultado”. Ante las palabras de la mujer, Jimena solo pudo acotar: “Ok, me tiro del balcón”.