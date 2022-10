Jesica Cirio y Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, enamoraron haciendo gimnasia juntas

Jésica Cirio compartió un video en Instagram de una de sus rutinas de entrenamiento, junto a Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico. Ambas, con sus conjuntos, hicieron delirar a sus fans.

Jésica Cirio regresó con La Peña de Morfi (Telefe) hace más de tres meses, luego de la perdida de su compañero de programa y amigo, Gerardo Rozín.

A la vez que trabaja como conductora, la modelo se destaca con sus redes. Postea casi todos los días de las marcas que ella promociona, sobre todo de lencería.

Y además, publica fotos y videos de sus entrenamientos. Se volvió una influencer de lo fitness, por ejemplo, suele mostrar que es fanática de la zumba.

En esta oportunidad, publicó un clip de su rutina, esta vez en compañía de Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico.

Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico

Caro Calvagni

Ambas, con sus conjuntos bien ajustados al cuerpo, se llevaron todos los likes. Se lucieron en diferentes ejercicios frente a la cámara, sobre todo de espaldas.

Aseguran que Jey Mammón no quiere seguir en “La Peña de Morfi”

Desde que debutó Jey Mammon como conductor de “La Peña de Morfi”, el cantante logró muy buenos índices de audiencia junto a Jesica Cirio.

Pero, según lo que trascendió en estos últimos días, “La Peña de Morfi” no es un proyecto que a Jey Mammón le agrade hacer.

En el ciclo radial de Jorge Lanata, “Lanata Sin Filtro”, la periodista Marina Calabró reveló que Telefe le tiene preparado un nuevo programa para el conductor.

Jey y Jesica, en "La Peña de Morfi"

“Para 2023, Telefe tiene en carpeta el big show de Jey Mammon, hablamos de Carpool Karaoke, están viendo si están zanjadas las cuestiones de derechos o si harán algo similar a Los Mammones”, contó.

“Él venía haciendo un éxito en América, con menos rating, pero era el programa de él. La Peña es un éxito, pero no es suyo…”, acotó Jorge Lanata.

“Jey es un hombre muy buen humorado, muy canchero y lúdico y en su programa nunca se lo vio fastidioso. Sin embargo, en La Peña sí hay momentos en que se lo ve molesto”, comentó Calabró.

Jey Mammon

Y agregó: “El domingo pasado estaba fastidioso en la cocina, en un momento Jésica quiso extender un poco y él se cruzó”.

“En la entrevista con Abel calló a la gente de producción, y no es normal verlo así, me parece que hay un registro que es que no es un espacio de lucimiento para él”, añadió.