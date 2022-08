Jésica Cirio se tomó un relax y deleitó con sus curvas desde un sauna

Jésica Cirio es muy activa en las redes sociales y así lo demostró nuevamente. En su cuenta de Instagram, la modelo contó qué hace en sus momentos libres y compartió un par de fotografías donde lució totalmente relajada.

“A veces nuestras vidas van a mil y no nos damos ese tiempo que el cuerpo necesita para frenar y poder disfrutar y cuidarlo!”, escribió la conductora de La Peña de Morfi, de Telefé junto al posteo. Con un traje de baño enterizo, negro y cola less, Jésica enloqueció a sus seguidores que no dudaron en desmotrar su afecto.

Jésica Cirio

Tanto de frente como de atrás, Cirio mostró una vez más que tiene uno de los cuerpos más lindos del país. La publicación cosechó más de 23 mil “Me Gusta” y cientos de mensajes.

Jésica Cirio

Algunas famosas también se hicieron eco del posteo de la modelo: “Me encanta”, escribió Adabel Guerrero y Yanina Latorre expresó: “Quiero ese traje de baño”.

La hija de Jesica Cirio la rompe bailando en las redes

Jésica Cirio es la reina de la zumba en Argentina, ama bailar y divertirse al ritmo de la música. Algo que parecería le contagió a su hija Chloe. la niña de 4 años ya es toda una experta a la hora de hacer challenges de las redes sociales.

La modelo es una fiel usuaria de Instagram, cada día sube videos y fotos de su rutina diaria de ejercicios, de sus momentos más divertidos en familia y también de looks sensuales con los que enamora a sus 3.4 millones de seguidores.

Junto a Martín Insaurralde encontró el amor y formó su familia tan deseada, su hija la sigue en todas las ocurrencias, cocinan juntas, pasean y hasta se visten a la moda para convertirse en tendencia.

Cirio la rompe bailando en las redes. Y ahora también sabemos que Chloe será una gran bailarina como su mamá. Es que con toda la emoción del mundo, Jesica subió a su perfil un video en el que se ve a la niña disfrutando de un reto virtual con coreografía incluida.