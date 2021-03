Jennette McCurdy, estrella de iCarli, confiesa que nunca volverá a actuar

Miles de fans en el mundo se habían emocionado con la noticia de que uno de sus shows favoritos volvía a la pantalla. Hace algunos meses fueron los mismo protagonistas Miranda Crosgrove (Carli), Nathan Kress (Freddie) y Jerry Trainor (Spencer) quienes anunciaban por las redes que iCarli llegaba con un remake de la serie que muchos amaron.

Pero nada se había escuchado de otra de las protagonistas, Jennette McCurdy que interpretaba a la mejor amiga “Sam Puckett”, personaje que interpretó por 6 temporadas. En una reciente entrevista, la estrella de televisión infantil ha confesado en una reciente entrevista no solo que no volverá en el remake, sino que no piensa volver a actuar.

Junto a los otros dos protagonistas de iCarli, Nathan Kress y Miranda Crosgrove.

A pesar de que en el pasado sonaban las versiones de que eran desordenes alimenticios la razón por la que había odiado su tiempo en iCarli, sus verdaderos motivos distan de lo que muchos fans siempre pensaron.

Las confesiones de Jennette

Fue con la actriz Anna Faris (de la serie de Warner, “Mom”) que McCurdy pudo finalmente abrirse sobre su pasado, cuando debió actuar desde niña. En el episodio de “Empty Inside”, la actriz confesó que se sentía totalmente identificada con el concepto de “pez fuera del agua”.

“Mi madre me metió en esto cuando tenía 6 años, y a los 10 u 11 años ya era el principal apoyo económico de mi familia”, comenzó a explicar sobre su infancia. “Fue en gran medida la presión de mi familia que no tenía mucho dinero, y esta era la salida”, y explicó que tal vez fue eso “lo que en realidad creo que fue útil para alcanzar cierto grado de éxito”.

Su papel como "Sam" es de sus grandes arrepentimientos.

Con el tiempo ha confesado que realmente sufría ansiedad cada vez que debía actuar y las audiciones eran su peor momento. Todo su arranque por continuar con su carrera se derrumbó tras el fallecimiento de su madre: “Ella murió y todo ese empuje se fue con ella. Para mi siempre fue difícil actuar”.

Hace algunos años decidió desligarse de la cámara para poder tratar de escribir y dirigir. Sobre su pasado, dijo sin dudas: “Resiento mi carrera en muchos sentidos. Quedé tan insatisfecha con los papeles que interpreté y sintiendo que era lo más cursi y vergonzoso”.