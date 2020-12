Ivana Nadal dio “la clave” para no enfermar de covid y la destrozaron en Twitter

Ivana Nadal nos tiene acostumbrados en los últimos meses a mostrarse tal como es en su cuenta personal de Instagram. La influencer suele hacer vivos donde plantea su filosofía de vida por lo que hasta ha sido acusada de pertenecer a una secta.

Por lo general, la modelo muestra su cuerpo sin filtro en su cuenta de Instagram, ya sea en bikini o distintas poses que dejan ver más de la cuenta. Sin pudor incluso por su celulitis, la ex conductora de televisión posa con las más osadas prendas.

En esta ocasión la modelo volvió a ser trendind topic en Twitter, esta vez por un controversial consejo que dio acerca de cómo evitar contagiarse de coronavirus.

En primera instancia, Nadal comenzó hablando sobre su forma de tomarse la vida, distendida y tratando de disfrutar el dinero que le da el esfuerzo de su trabajo. Todo en el marco de un viaje que emprendió con unas amigas a Brasil, en medio de la pandemia.

Luego de dar explicaciones acerca de que cuando se hace un trabajo en el que no se está a gusto, luego hay que disfrutar los frutos del mismo, apuntó contra el coronavirus.

“El covid existe, es una enfermedad que ser lleva a mucha gente, también creo que la muerte es parte de la vida, es la evolución. Cuando se termina el rol en esta vida se muere tu cuerpo, tu alma viaja hacia otro cuerpo y ahí empieza todo otra vez. Depende de vos cuántos trabajás en esta vida para evolucionar y llegar a tu otra vida para disfrutarla un poco más o seguir sufriendo como estabas en esta.

“Si seguís poniendo tu energía en el resto, en las cosas que no tenés, en lo que no lográs, en las que no te gustaría tener pero lo único que hacés es quejarte porque no te llega, no te vas a mover de ahí”.

“Te bajan tus defensas, tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Ahí llega el covid o cualquier otra enfermedad. Date amor y todo pasa”, comentó en una serie de stories en Instagram.

Solo bastó que cerrara con ese “date amor y todo pasa” para que la red social más irónica la destrozara. Es que hace pocas horas que arribaron a la Argentina las vacunas rusas y ya están siendo distribuidas dentro del país a las distintas provincias, por lo que el operativo de inmunización es inminente.

Los tuiteros se molestaron muchísimo con la joven influencer y la maltrataron y se burlaron de su forma de asimilar la situación que vive el mundo. Principalmente cuestionaron la teoría de Ivana Nadal contra el coronavirus por carecer de una base científica.