Claudia Lapacó, de 80 años, fue trasladada al Hospital Pirovano para realizarle estudios a causa de una convulsión que sufrió hace dos días. El 11 de noviembre, vecinos encontraron a la actriz desvanecida dentro de su auto estacionado en el edificio en el que vive. Quienes la hallaron llamaron rápidamente al SAME y Lopacó fue llevada al sanatorio para hacerle una serie de estudios que terminaron revelando una lesión cerebral.

A pesar de que la actriz respira normalmente, aun continúa inconsciente. La primera tomografía que le hicieron mostró una pequeña mancha en el cerebro. Según se informa, se le realizará una nueva tomografía computada para poder analizar mejor la lesión encontrada. Los médicos también descubrieron otras manchas, no relacionadas por ahora, de origen desconocido en el hígado y el pulmón, de los que se tomarán muestras para otros estudios.

La actriz, bailarina y cantante vivía hace 27 años sola en un mono ambiente de Belgrano, y según se sabe, disfrutaba encantada cada día allí. Pero de su círculo cercano contaron que había sufrido en el último tiempo una serie de vahídos. Por eso el miércoles se mudó con ella su hijo Rodrigo Tilli, fruto de su relación con el actor Rodolfo Bebán.

En abril, cuando la pandemia pegaba más fuerte, Claudia había contado en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad: “He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”.

Paso semanas sin ver a su familia, aunque ni siquiera pudo contactarse por video llamada, ya que la actriz no tiene celular. Se suma que en agosto se convirtió en bisabuela y hasta el momento no había podido tener contacto directo con su bisnieto a causa de las restricciones.