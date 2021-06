Horóscopo: las predicciones de salud, dinero y trabajo, signo por signo

Estamos despidiendo a la segunda semana de junio y para que comiences un lunes con todas las energías es que te compartimos las predicciones astrológicas que le deparan a tu signo para esta nueva semana del mes que arranca en unos días.

El amor, el dinero, la salud y el trabajo son algunas de las cosas en las que influirán los astros durante el 14 y el 21 de junio, fechas cargadas de energía y buenas vibras.

Aries: Es un buen momento para despejar la mente, para buscar y encontrar nuevas oportunidades. Abre tus pensamientos para probar situaciones y experimentar en nuevos proyectos. No te quedes con lo de siempre. Hay que seguir adelante en el trabajo, firme con tus intenciones de crecer laboral y personalmente.

Tauro: Seguí equilibrando tus gastos, no despilfarres el dinero ni lo gastes en cosas que no ocupas porque al mes todavía le quedan días. En el amor las cosas marchan sin mayores novedades, sólo no te olvides de los pequeños detalles que hacen muy feliz a tu pareja. Con eso, mantendrás tu relación equilibrada.

Géminis: Esta semana sigue siendo muy buena para vos. Ahora que estás de cumpleaños, dedicate a disfrutar, a consentirte y dejarte apapachar. No les des importancia a las cosas que en realidad no las tienen porque nada más pierdes el tiempo y te hacen sentir mal. Sos una persona muy inteligente, con la cualidad de hacer varias cosas a la vez y de buena manera. Te repito, disfruta de la vida, vive y goza.

Cáncer: Sos una persona muy sensible, que se esfuerza y lucha todos los días y eso te traerá una buena recompensa muy pronto. Tu gusto por ayudar a los demás o por pensar siempre en los otros para que estén bien te hacen diferente. En el trabajo las cosas marchan de manera increíble, así como también te encuentras pleno en el amor.

Leo: Si acabas de comenzar una relación debes tomar las cosas con calma, no quieras correr cuando apenas vas a caminar. Piensa muy bien las decisiones que vas a tomar porque podrían afectarte para toda la vida y decir que toda la vida es mucho, así que piensa, no las tomes a la ligera. En el trabajo tenés que esforzarte más para obtener los resultados que buscas. Sos un buen trabajador, muy entregado y cumplido, sólo te falta una mejor oportunidad para explotar tus habilidades. Buscala.

Virgo: Vienen tiempos muy buenos para vos. Hay planes importantes en tu vida que te traerán grandes sorpresas y muchos éxitos. Tendrás una semana productiva, en la que tendrás mucho trabajo, pero con tu esfuerzo e inteligencia saldrás adelante. Tu familia te quiere mucho, valora eso y respondeles de la misma manera. Cuida tu salud, eso es muy importante en estos días.

Libra: La exigencia en el trabajo no te deja tranquilo, pero no te preocupes que todo saldrá de buena manera, siempre y cuando te dediques y hagas bien las cosas. Aprovecha tus capacidades para triunfar. Es una semana idónea para acercarte más a los seres queridos que te rodean, convive con ellos y hazles saber lo importantes que son para vos.

Escorpio: Entre martes y miércoles recibirás una noticia que has esperado por mucho tiempo. Por fin, tu esfuerzo se verá recompensado, así que levante el ánimo, ponte las pilas y vete para arriba. Eso sí, tienes que cuidar tu salud y dedicarle unos al deporte para que vayas de lo mejor porque en esos problemas de salud que traes nadie te puede ayudar más que vos mismo.

Sagitario: Hay algunas cosas del pasado que aún te atormentan, que no te dejan tranquilo, pero llegó el momento de resolverlas o de darle vuelta a la página para que continúes con los planes que tenés. Los astros se alinearán a tu favor en esta semana de una forma tan especial que tienes todo para salir adelante.

Capricornio: Debes ser un poco más humilde, no tan presumido como a veces eres. Recuerda que uno siempre necesita de los demás, así que déjate de esas cosas que sólo alejan a los demás de vos. En el amor, deberías tener más cuidado porque podrías llevarte una sorpresa poco agradable. También debes cuidar tu salud, el sobrepeso no es bueno, así que recurre a una alimentación balanceada para mejorar.

Acuario: Buenas noticias para vos, tendrás una semana muy buena, especial, llena de trabajo y salud. Y es que las cosas complicadas que se presentaron en el aspecto laboral por la pandemia ya comienzan a modificarse para bien, así que vienen días y tiempos mejores. Eso sí, en cuestión salud, debes seguir adelante con esos problemas que te han aquejado, pero también todo mejorará, así que ponele ganas.

Piscis: Debes bajarle un poco al mal humor, al estrés que tanto te ha aquejado en los días recientes. No te vendría mal un masaje para ganar tranquilidad y te sueltes. Recuerda que hay muchas cosas por hacer. El hecho de que haya semáforo verde no quiere decir que bajes la guardia, las cosas aún no están tan sencillas, así que hay que mantener los cuidados.