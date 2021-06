Horóscopo: conocé lo que te deparan los astros para este viernes

Este viernes inicia un nuevo fin de semana, el primero del mes de junio, en el que los movimientos astrales invitan a los signos del zodiaco a intentar mantener los pies en el suelo. Sólo así lograrán superar todos los obstáculos.

Aries: Aunque todos nos encontremos con grandes enigmas a lo largo del camino, afrontar acontecimientos misteriosos es algo impensable. Este fin de semana van a suceder cosas que responderán muchas de tus preguntas.

Tauro: Siempre se nos ha dicho que no existe nada que sea eterno. No hay dudas de que sos una persona con una gran paciencia. Sin embargo, este fin de semana no tendrás que ponerla en práctica. A medida que Venus conecta con Mercurio, parece que el cambio que esperabas se está produciendo y esto será muy positivo.

Géminis: Sos amable sólo cuando te lo proponés. Sos capaz de escuchar con atención a la gente y dar buenas recomendaciones si estás contento. Todo esto siempre y cuando alguien no te desvíe del objetivo. Este fin de semana es hora de que te decidas sobre ese asunto tan complicado. Una vez lo hagas, podrás volver a estar alegre.

Cáncer: Las personas bondadosas suelen ser queridas por todo el mundo. Y por mucho que alguien intente fingir que las posee, la verdad siempre saldrá a la luz. Igual que lo que tampoco se puede pretender es aparentar ser sencilla. Si este fin de semana afrontas cada jornada con calma y de forma natural, comprobarás que esa situación que te desconcertaba acabará solucionándose.

Leo: Mucha gente suele levantar el dedo acusador antes de lo que se debe; bien lo sabes. Basta con que recuerdes todas esas veces en las que alguien te prejuzgó sin motivo. Por todo ello, este fin de semana, intenta poner en una balanza lo que te dice el corazón y lo que de verdad sucede.

Virgo: Sos una persona con una gran capacidad de observación y resolución. Cuentas con unos poderes que te permiten llegar donde el resto no es capaz. El inconveniente es que no todos confían en vos y por ello terminan ignorando grandes problemas. Este fin de semana, si sos honesto y muestras coraje, puede que te presten atención.

Libra: Podrás comprobar que este fin de semana se antoja positivo. ¿Te has planteado ya qué es lo que vas a hacer? Lo mejor es que siempre andes con pies de plomo ya que, en algunas ocasiones, la vida nos regala momentos y oportunidades irrepetibles. Ahora sólo piensa en dejar tus preocupaciones a un lado y divertirte.

Escorpio: ¿Crees que este fin de semana vas a dejar sin palabras a más de una persona? ¿Consideras que tu llamativa forma de ser capta la atención de otras personas que tienen un carácter más calmado? Esperamos que así sea. De lo contrario, el planeta sería un sitio realmente aburrido. Pronto vas a tener muchos motivos para celebrar.

Sagitario: ¿Piensas que el cosmos te está tratando de manera injusta? Sí, pero esto no quiere decir que nuestros días sean todos muy diferentes entre sí. Si queremos tener un futuro lleno de objetivos cumplidos, tenemos que adoptar la actitud necesaria. Afronta este fin de semana con una sonrisa.

Capricornio: Tienen un don especial para improvisar y por ello muchas veces existe el riesgo de que improvisen demasiadas formas de salir de situaciones complicadas. Por mucho que una persona les plantee una mejor alternativa, tengan en cuenta que su solución es mucho mejor. Este fin de semana, debes intentar reconocer lo que no te conviene.

Acuario: Es hora de que te preguntes si eres una persona resolutiva o demasiado utópica. Debemos destacar que tenés una capacidad de razonar asombrosa y por ello podés establecer grandes objetivos. Este fin de semana, si tienes los pies en el suelo, podrás llegar a la cima.

Piscis: Este fin de semana existen dos posibilidades de que una situación se desarrolle correctamente y otra incorrectamente. Claro que sería estupendo que todo se desarrollara de forma correcta, y es algo que clamas. Si no pierdes la perspectiva general, lo que suceda va a ser de tu agrado.