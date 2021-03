Horóscopo: hoy llega lo bueno a tu vida, fijáte cómo aprovecharlo

Este día jueves 18 de marzo, la vida pone a cada uno de los signos del zodíaco en una privilegiada situación. Las bendiciones y todo lo bueno llegará y hoy los astros nos revelan cómo hacer para aprovecharlo. Seguí poniendo tu mayor esfuerzo y confiando en tus habilidades que así lograrás muchas cosas.

Aries: Empieza tu mejor ciclo de vida y tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. En el ámbito laboral tendrás nuevos compañeros que te servirán de apoyo, así que acepta ese beneficio y no quieras abarcarlo todo. Pagas todas tus deudas, decides dejar de lado los vicios, al menos por un tiempo para desintoxicar tu cuerpo. En el amor te busca alguien del signo de Acuario o Virgo para una relación. Debes poner más empeño en el ejercicio para que se vean los resultados.

Tauro: Semana de muchas actividades importantes en tu vida. Es tiempo de decidir poner en orden todo lo que te rodea. Tené cuidado con lo que hablas y trata de no meterte en chismes. Vendrá a vos el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz. Tendrás mucho trabajo en esta semana y tu jefe va a estar un poco neurótico, trata de no pelear y sacar adelante todo lo que se te pida.

Géminis: Semana de estar muy pensativo en tu trabajo. Decidirás darle un cambio a tu vida y buscarás un proyecto laboral más acorde a tu carrera. Tus amigos te buscan para invitarte a salir de viaje en Semana Santa, trata de irte porque eso te va a ayudar a renovar energías. Dejas un tiempo la bebida para renovar por completo tu cuerpo de las impurezas. En el trabajo va a haber cambios muy fuertes. Mandas a arreglar tu auto. Recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas.

Cáncer: Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes, así que sé muy cuidadoso con tu desempeño para que no tengas problemas. Recordarás mucho a las personas que ya no están. Se viene un compromiso importante con tu pareja. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar.

Leo: Esta semana será de estar más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás. Recuperas el amor perdido y será una semana de lo más apasionada. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 09 y 31. Cuídate de dolores de huesos y espalda. Evita las peleas con tu pareja, pues en estos días las energías estarán muy revueltas.

Virgo: Semana de estar con mucha suerte, tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis. Será una semana de mucho trabajo y reuniones con los dueños de la empresa para anunciar algunos cambios. Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero. Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas. Trata de cuidar mucho tu salud y sigue con el ejercicio para que te sientas de lo mejor.

Libra: Es momento de decidirte a crecer como persona y dejar un poco la indecisión para poder alcanzar tus triunfos laborales. Sos una persona muy amable y caritativa pero debes aprender a administrar mejor tus finanzas. Hablas con tu pareja sobre planes para boda o irse a vivir juntos. Sigue con el ejercicio. Tendrás suerte en los juegos de azar el día lunes con los números 01 y 78.

Escorpio: Esta semana será para empezar a renovarte por completo en muchos aspectos, pero más en lo laboral. Hacés pagos de deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias. Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales y te están quitando mucho tiempo de descanso. Tus números de la suerte son 01 y 29.

Sagitario: Semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Tu signo es muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres, así que siempre trata de pensar antes de hablar. Te compras ropa. Tendrás problemas con tu pareja si estás casado y será por culpa de celos.

Capricornio: Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Recuerda que tu signo es muy rencoroso y eso te hace que tengas dificultades en tu vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Trata de cuidarte de los pulmones. Ya no pelees con tus padres , trata de solucionar cualquier malentendido.

Acuario: Semana de mucha renovación, tendrás la oportunidad de conocer a personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa. Ten cuidado con la espalda y rodilla trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Eres muy carismático y divertido. Tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro todas las situaciones incómodas.

Piscis: Semana de muchos cambios en tu vida personal y cierre de ciclos de energías negativas. En cuestiones de negocios, trata de no relacionarte con amigos y mejor contrata gente profesional. Preparas un viaje para Semana Santa. Sé más detallista con tu pareja para que no dejes caer la relación en la monotonía.