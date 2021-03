Horóscopo: conocé qué te deparan los astros en el amor

Son muchas las personas que a diario buscan respuestas o una guía en la astrología. Es por eso que hoy te acercamos las predicciones de cada uno de los signos del zodíaco en cuanto al amor.

Aries: Es normal sentirse atraído por alguien, pero el tiempo es la clave, todo fluirá y saldrá de la mejor forma posible. Es bueno que no se compare con nadie, en este momento está lleno de luz propia que nadie le quitará.

Tauro: En el amor las cosas se pondrán intensas. Las cosas en común que comparte con esa persona especial, los sorprenderá. El amor está renaciendo para este signo. Por otro lado, si lleva tiempo en una relación, la rutina lo hará sentir aburrido, pero es solo una etapa, los momentos de pasión dejarán de lado todos los problemas.

Géminis: El aire libre será ideal para ponerse en contacto con la naturaleza y lograr un cambio de actitud. Por otro lado, le harán una propuesta que no podrá rechazar: es momento de tomarse las cosas con calma y pensar con cabeza fría. Algo muy bueno podría salir.

Cáncer: Los fines de semana suelen ser esos días en los que más se notan los fallos de las parejas, posiblemente estar tiempo en casa le haga sentir más agobiado. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan corregir. Una relación amorosa es algo que se construye a diario. Además, no es necesario que pasen todo el tiempo juntos, la distancia y el compartir con otras personas fortalecerá el vínculo.

Leo: Suele tener una actitud de rechazo frente a nuevas personas. Este día recibirá un consejo que le cambiará la vida, en el momento le molestará, pero se dará cuenta de que vale la pena hacer caso. Si tiene una relación de pareja, vendrán ciertos obstáculos, pero todo tendrá solución si se sabe dialogar; de lo contrario, nada mejorará.

Virgo: Será una buena jornada. Quizá logre conectarse con diferentes personas, amigos, conocidos, o gente nueva que le aporte grandes beneficios. Uno de ellos le hará un comentario de gran utilidad. Esto le ayudará en el futuro, aunque en el momento no sepa lo trascendental que será.

Libra: Una llamada importante podrá llegar. Si es un amigo cercano, atendelo con paciencia. La capacidad por brindar ánimo recarga siempre a quiénes así lo necesitan. En el terreno sentimental, algunos cambios importantes comenzarán a aparecer, es posible que se sienta listo para dar un paso adelante,

Escorpio: Este martes los esfuerzos del trabajo empiezan a dar luz verde, así que es momento de recoger todo lo que sembró. Quizá llegue una importante suma de dinero y es recomendable invertir en cosas para el hogar. En el ámbito amoroso, está indeciso pero es preciso recordar que todo es un proceso personal; eso lo puede afectar, pero no es gran cosa, por lo que no debe pensar de más.

Sagitario: Los astros influyen en el ánimo, por lo que puede sentirse irritable. No obstante, no debe dejar que las preocupaciones lo hundan en un día de descanso que merece ser vivido. Si está en una relación, es mejor no dejarse llevar por el orgullo, eso no ayudará en nada y las cosas pueden ser un malentendido por el que no vale la pena discutir.

Capricornio: Será la oportunidad para estar con la persona que ama. Desde hace tiempo que deseaba ese momento, así que es ideal experimentar y vivir nuestras aventuras. El ambiente estará perfecto para revelar secretos que se habían guardado por mucho tiempo. Ser comprensible y aceptar con amor será el paso para algo grande.

Acuario: Por fin está dejando los sentimientos de culpa de lado, ahora cada día comienza de forma positiva. No debe permitir que las situaciones o sentimientos de otros le afecten porque es su momento de brillar. Tendrá una increíble jornada, enfrentará todo lo que se le ponga en el camino y saldrá vencedor.