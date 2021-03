Horóscopo: conocé cómo le irá a cada uno de los signos en esta segunda semana de marzo

Ya estamos viviendo la segunda semana de marzo y los astros nos revelan que viene cargada de muchas sorpresas para cada uno de los signos del zodiaco, tanto en el amor, salud, trabajo y dinero . Estas predicciones serán hasta el 14 por lo que estate atento a lo que te deparan estos días por venir.

Aries: Por más espléndido que seas o que te vaya bien en el trabajo, no gastes dinero de más en gente que no es de tu familia. En lo laboral vas a tener abundancia, pero debes estar atento a no despilfarrar. Te hace falta hacer un poco de consciencia para que las cosas vayan mejor.

Tauro: La fidelidad es una virtud que debes tomar mucho en cuenta, no se te ha dado mucho en los últimos tiempos. Debes ser más honesto y eso te traerá buenos resultados. En el aspecto laboral las cosas pintan bien, pero ponerle ganas porque del cielo no te caerán las cosas de manera gratuita.

Géminis: El ejercicio debe ser parte de tu vida, así que no te desanimes y ponele energías para alcanzar tus objetivos porque necesitas bajar un poco de peso por salud. En el trabajo, recuerda que la paciencia es vital, sobre todo si trabajas con niños o personas complicadas. En la salud vas bien, pero no bajes la guardia.

Cáncer: Eres una persona entregada, trabajadora y dedicada, lo que te hace muy especial, pero tené cuidado porque tanto trabajo puede afectarte en la salud. En el amor estás bien, por lo que este podría ser el momento propicio para hacer crecer la familia.

Leo: Sos una persona insegura por lo que deberás trabajar en eso para ganar confianza e incrementar tus posibilidades en la vida. En el trabajo también debes poner más atención porque últimamente los has descuidado mucho y eso te ha afectado. En el amor debes relajarte un poco, no ser tan apasionado y sí darte el tiempo de disfrutar más.

Virgo: Te apasionas mucho en el estudio y eso te ha llevado a tener algunos problemas de salud. Está bien que siempre quieras sacar las mejores calificaciones pero eso no lo es todo. En esta semana, el dinero tocará a tu puerta.

Libra: Sueles ser una persona muy explosiva por lo que sería una buena idea el aprender a controlar tus impulsos. Sos una persona bondadosa pero eso no quiere decir que necesites gastar dinero por que sí, mejor cuidalo y poné atención en tu pareja que tanto te necesita.

Escorpio: La tranquilidad debe ser tu palabra favorita en esta semana, así que aplicala para que te vaya de la mejor manera posible. Relajate, no tomes decisiones a la ligera, sobre todo en el aspecto laboral. En el amor hay buenas noticias, alguien llegará a tu vida para hacerte muy feliz.

Sagitario: Hay un tema pendiente que vienes arrastrando desde hace algunos meses y no lo has podido cumplir. Sin embargo, no te lo tomes a pecho, si se puede hacer será de lo mejor, de lo contrario no pasa nada. En los temas de salud vas bien, pero no te descuides para no tener una decaída.

Capricornio: En lo profesional todo va bien, sigues con tus logros y así continuarás, siempre y cuando no aflojes la marcha. Los problemas de dinero deben pasar a segundo término, en el amor vas de maravilla y pronto tendrás agradables noticias.

Acuario: Tu pareja te tiene muy controlada, por lo que debes sacudirte y darte un tiempo para vos, para tus cosas y para estar de la mejor manera. Alejate un poco de las redes sociales que te están afectando más de lo que crees que te benefician.

Piscis: Debes ser un poco más prudente en lo que dices o haces porque con tus comentarios o actitudes sueles alejar de tu lado a la gente que te quiere. En lo laboral has tenido algunas distracciones que no te puedes permitir, pero este es el tiempo de enmendarlas para que todo vuelva a la normalidad.